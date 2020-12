Découvertes sur W9, Adixia et Carla Moreau se retrouvent dans une même émission. Cette fois ci, elles seront présentes sur M6. En effet, Cristina Cordula les a invité à passer une semaine dans son showroom. Toutes les deux, se disputeront la couronne des Reines du Shopping. Mais ce n’est pas tout, elles seront accompagnées d’une candidate inattendue !

C’est ce lundi 30 novembre que Carla Moreau a publié une photo d’elle sur son Instagram, souriante sur un podium connu des adeptes de l’émission de shopping suivie de la légende très explicite « Bienvenue Aux Reines Du Shopping » , ne laissant aucun doute sur sa prochaine participation à l’émission. Soutenue par sa fidèle amie Maeva Ghennam et son cher et tendre Kevin Guedj, elle n’est pas la seule à avoir communiqué cette information sur Instagram. Adixia, plus subtile s’est contentée de poser, caméra sur l’épaule, inscrivant « Silence ça tourne » suivi de « A votre avis ? » donnant la possibilité à ses abonnés de deviner quelle sera sa prochaine émission, mais l’arrière plan de la photo révèle des indices, puisqu’elle se trouve dans une boutique de vêtements.

Face à elle, les marseillaises devront affronter Sephora, une adversaire de taille. Cette ancienne candidate de téléréalité qui s’est faite connaître dans Les Anges 11 en tant qu’anonyme, et qui a par la suite participé aux Princes et Princesses de l’Amour 7 en tant que princesse, a elle aussi publié une photo Instagram sur le podium , vêtue d’une robe kaki, de collants résilles et chaussée de bottes hautes à lacets. Un look qui a l’air de plaire à ses abonnés qui l’encouragent !

Une légende explicite qui montre que Sephora est bien en route pour décrocher le titre de reine et qu’elle et son énergie débordante vont tout donner ! Pour cette saison spéciale influenceuse, d’autres stars des réseaux et du petit écran s’ajouteront à la liste des compétitrices, telles que Yumee et Célia Dahna. Actuellement en tournage, celui-ci devrait se terminer en fin de semaine.

Alors, quelle est la candidate que vous souhaitez voir gagner ?

Myriam Oueld

Découvertes sur W9, Adixia et Carla Moreau se retrouvent dans une même émission. Cette fois ci, elles seront présentes sur M6. En effet, Cristina Cordula les a invité à passer une semaine dans son showroom. Toutes les deux, se disputeront la couronne des Reines du Shopping. Mais ce n’est pas tout, elles seront accompagnées d’une candidate inattendue !

C’est ce lundi 30 novembre que Carla Moreau a publié une photo d’elle sur son Instagram, souriante sur un podium connu des adeptes de l’émission de shopping suivie de la légende très explicite « Bienvenue Aux Reines Du Shopping » , ne laissant aucun doute sur sa prochaine participation à l’émission. Soutenue par sa fidèle amie Maeva Ghennam et son cher et tendre Kevin Guedj, elle n’est pas la seule à avoir communiqué cette information sur Instagram. Adixia, plus subtile s’est contentée de poser, caméra sur l’épaule, inscrivant « Silence ça tourne » suivi de « A votre avis ? » donnant la possibilité à ses abonnés de deviner quelle sera sa prochaine émission, mais l’arrière plan de la photo révèle des indices, puisqu’elle se trouve dans une boutique de vêtements.

Face à elle, les marseillaises devront affronter Sephora, une adversaire de taille. Cette ancienne candidate de téléréalité qui s’est faite connaître dans Les Anges 11 en tant qu’anonyme, et qui a par la suite participé aux Princes et Princesses de l’Amour 7 en tant que princesse, a elle aussi publié une photo Instagram sur le podium , vêtue d’une robe kaki, de collants résilles et chaussée de bottes hautes à lacets. Un look qui a l’air de plaire à ses abonnés qui l’encouragent !

Une légende explicite qui montre que Sephora est bien en route pour décrocher le titre de reine et qu’elle et son énergie débordante vont tout donner ! Pour cette saison spéciale influenceuse, d’autres stars des réseaux et du petit écran s’ajouteront à la liste des compétitrices, telles que Yumee et Célia Dahna. Actuellement en tournage, celui-ci devrait se terminer en fin de semaine.

Alors, quelle est la candidate que vous souhaitez voir gagner ?

Myriam Oueld