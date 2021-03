Il y a quelques mois, Liam Di Benedetto ouvrait les portes de son quotidien et celui de sa fille Joy en participant à Mamans et célèbres. Actuellement enceinte de son deuxième enfant, la femme de Christophe Dicranian vient de vivre un moment qui l’a totalement chamboulé puisque son bout de chou vient de faire ses premiers pas.

Tic tac, encore plusieurs semaines avant la naissance du deuxième bébé de Liam Di Benedetto. En attendant, la jeune femme s’est récemment retrouvée au cœur d’un scandale. En effet, elle a évoqué le fait qu’elle ne pouvait pas pleinement profiter des joies d’être maman à cause du handicap de sa fille. Cela ne l’empêche pas d’être une maman formidable et aimante qui est prête à aller à l’autre bout du monde pour aider Joy.

Liam Di Benedetto bouleversée : sa fille Joy a enfin fait ses premier pas

Gros bouleversement dans la vie de Liam Di Benedetto et sa petite famille. Actuellement en Espagne, la petite Joy a enfin fait ses premiers pas.

D’ailleurs, elle s’est livrée à ce sujet sur Instagram en disant: « J1 + J2 je voulais vous poster une photo hier de Joy mais j’ai bien fais d’attendre car aujourd’hui on a eu le droit à c est premier pas joy ne marche pas encore mais j’ai pu la voir marcher sur quelque mètre c étais magnifique remplie d émotion j’ai bcp pleurer je me suis effondré après c est quelques pas parceque je n ai jamais vue ma fille marcher on est fière d elle c est une battante on va y arriver je sais que certaines mamans qui me comprendront n aime pas le mot « handicape « mais plus enfant exceptionnel et vous avez raison c est des enfants exceptionnels il faut dire aussi que nous avons décidé d aller à @metodoessentis en Espagne pour joy et l équipe est formidable c est grace aussi à eux tout ça le séjour pour joy n ai pas terminer c est que le début et déjà des progrès tellement heureuse vous pouvez pas savoir …. je vous en dirais plus sur notre chaîne YouTube vous êtes nombreux à me demander à me demander le nom de notre chaîne YouTube on vous la donnera une fois que tout les épisodes du séjours pour joy seront terminer hâte de partager ça avec vous !! Et au passage ( il fait la cuisine donc il n’a pas vue le text que je viens de vous écrire) mais je voulais dire merci à mon mari qui est là pour nous et tout ce qu il fait pour joy sans lui je n y serais jamais arrivée …… je t’aime @christophe_dicranian ❤️❤️❤️ »;

Bravo Joy !