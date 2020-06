Il y a quelques semaines, Liam Di Benedetto ouvrait la porte de chez elle et Joy pour l’émission « Mamans et célèbres ». Dans celle-ci, les téléspectateurs ont pu en découvrir davantage sur leur quotidien pas tous les jours faciles. Aujourd’hui comblée par son nouveau boyfriend, elle reste dans la tourmente à cause des problèmes de ce dernier.

Contrairement aux histoires passées entre elle et le père de Joy, Liam Di Benedetto est plus discrète sur sa nouvelle relation bien qu’elle ne se cache plus. Toutefois, cela ne lui permet pas non plus d’avoir un quotidien plus calme bien au contraire. En effet, le chéri de la sudiste serait à la base un homme marié. C’est ce qu’a révélé sa compagne au compte @marie_spy_news qui a ensuite supprimé la publicaton: « Liam Di Benedetto sort avec mon mari. C’est un trafiquant de drogues et d’armes. Elle a brisé ma vie. Tapez sur Google Christophe Dicranian et vous verrez (…) Il m’a laissé ma fille et moi « .



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Liam Di Benedetto (@liamdibenedettooff) le 23 Mai 2020 à 8 :22 PDT

Mais ce n’est pas la seule fois où le boyfriend de Liam Di Benedetto fait parler de lui. Selon les dires de Nice-Matin, Christophe Dicranian serait impliqué dans une affaire avec la justice. D’ailleurs, il s’apprêterait à repasser devant la justice pour une affaire de trafic de drogue. « 500 000 de fonds de roulement, de la cocaïne, des armes en quantité et une tonne de canabis saisie« , a révélé le média. Cette affaire traînerait depuis plus d’un an et les onze protagonistes auraient tous été libérés sans contrôle judiciaire en raison des « bourdes judiciaires » qui se sont succédées durant la procédure. De son côté, L’ex compagne de Christophe Dicranian a témoigné à son sujet et a déclaré: « C’est un gentil garçon, intelligent, qui malgré son casier judiciaire, a des valeurs. Il a toujours pris soin de ses amis et de sa famille. Mais là, il s’est perdu. »

Pour le moment, Liam Di Benedetto ne s’est pas exprimée à ce sujet.

