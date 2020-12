La vie de Liam Di Benedetto a bien changé en l’espace de quelques mois. Mariée à son chéri, la jeune femme s’est installée à Dubaï avec lui et sa fille. D’ailleurs, ils seraient sur le point de passer un cap comme par exemple… une grossesse en vue. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques mois, Liam Di Benedetto s’est mariée à son amoureux. Face aux interrogations à ce sujet, elle avait mis fin aux rumeurs en disant sur Snapchat: « Ma tante et mon papa sont venus (…) Il n’est pas resté longtemps. Il a fait le déplacement, car ce n’est pas son délire les anniversaires et les mariages. Il n’est même pas venu à l’hôpital à la naissance de ma fille ! Et pourtant, j’ai accouché à Marseille, pas à l’autre bout du monde. Il est très heureux pour nous, il adore Christophe. Effectivement, il n’y avait pas ma cousine, car je ne lui parle plus. Ma grand-mère, pareil, je ne lui parle plus (…) Merci à mes amis et notre famille de m’avoir supporté, car j’étais très stressée et même pas très agréable vers la fin. Merci de nous avoir soutenu. J’ai pleuré de joie et d’émotions. On a fait un mariage qui nous ressemblait. C’était trop bien ! C’était un des plus beaux jours de ma vie ».

Récemment, Aqababe a fait des révélations sur sa nouvelle vie à Dubaï et a expliqué: « Liam a déménagé pour le confinement mais elle passera sûrement une partie de l’année à Dubaï« . Seulement voilà, la dernière story de Liam Di Benedetto a semé le doute concernant une éventuelle grossesse à cause des émojis et du mot suivant: « Bientôt… je vais vous dire quelque chose je suis tellement heureuse hâte hâte de vous dire. Ahahaah vous verrez ».

D’ailleurs, la pose des deux tourtereaux sur la dernière photo de Liam Di Benedetto aurait encore plus alimenté la rumeur.

Qu’en pensez-vous ?

