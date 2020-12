Il y a quelques semaines, Liam Di Benedetto s’envolait vers Dubaï avec son mari et sa fille Joy. Seulement voilà, le ventre arrondi et parfois caché sur les clichés ont laissé place à des rumeurs de deuxième grossesse. STAR24 vous dévoile la dernière vidéo qui a semé le doute.

Liam Di Benedetto est folle amoureuse. Récemment, elle a fait une magnifique déclaration à son chéri avec de nouvelles images de leur mariage. « Alors pour commencer Je voulais simplement prendre quelques minutes pour tous vous remercier d’être présents pour un jour si important dans nos vie à tous les deux Je remercie les parents frère et sœur de mon mari pour leur confiance qui m’a permis d’entrer dans leur famille Et aussi à vous tous. Merci de faire de notre mariage un souvenir inoubliable grâce à votre présence vos sourires et vos petites phrases qui m’ont bcp touchée aujourd’hui et de nous avoir soutenu dans notre rêve de nous marier. Et maintenant je vais finir par toi mon amour ma moitié mon mari parce que le meilleur pour la fin j’ai voulu faire court mais tellement de chose à te dire aujourd’hui je vis un rêve à tes côté Grâce à toi je suis une femme épanouie et heureuse Tu es celui qui me fait rire qui sèche mes larmes qui m’embrasse tendrement qui m’aime passionnément qui voit en moi celle que je suis vraiment (…) Tu remplis ma vie de bonheur et d amour tu ma fais évoluer et tu continue de me faire grandir chaque jour je n aurais jamais penser rencontrer quelqu’un comme toi aussi bon et bienveillant avec tellement de qualités merci de t’occuper de joy comme tu le fais si bien merci d être toi Aujourd’hui plus que jamais je te le dis et te le répète je t’aime à l’infini Merci pour tout ce bonheur que tu m’apportes au quotidien Je te promets de rester sur ce chemin à tes côtés et de ne jamais te lâcher la main ni cesser de t’aimer… Je t’ai promis de t’aimer pour la vie mais ce n’est pas assez… Je t’aimerais pour l’éternité @christophe_dicranian ❤️ » a-t-elle déclaré.

Mais cette fois-ci, c’est une vidéo de Liam Di Benedetto en train de s’occuper de sa fille qui fait parler. En effet, certains ont cru apercevoir un début de babybump. Regardez:

Alors enceinte ou pas selon vous ?

