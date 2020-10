Liam Di Benedetto est sur son petit nuage depuis qu’elle a épousé l’homme de sa vie. Cela dit, un détail a intrigué les internautes. En effet, sa famille était absente. Face aux spéculations, la maman de Joy a tenu à faire une mise au point sur Snapchat.

Quelques mois après avoir officialisé sa relation avec son chéri, Liam Di Benedetto est passée à l’étape supérieure avec ce dernier. En effet, les amoureux se sont mariés ce weekend. « Officiellement Madame Dicranian j’ai dis oui à l homme de ma vie tellement heureuse et comblée d’être devenue ta femme je te promets de t’aimer et de te chérire pour l’éternité je t’aime mon mari #justmarried » a-t-elle écrit sur Instagram.

Face aux rumeurs concernant l’absence de sa famille à son mariage, Liam Di Benedetto a tenu à mettre les choses au clair et a expliqué sur Snapchat: « Ma tante et mon papa sont venus (…) Il n’est pas resté longtemps. Il a fait le déplacement, car ce n’est pas son délire les anniversaires et les mariages. Il n’est même pas venu à l’hôpital à la naissance de ma fille ! Et pourtant, j’ai accouché à Marseille, pas à l’autre bout du monde. Il est très heureux pour nous, il adore Christophe. Effectivement, il n’y avait pas ma cousine, car je ne lui parle plus. Ma grand-mère, pareil, je ne lui parle plus ».

Avant de poursuivre: « Merci à mes amis et notre famille de m’avoir supporté, car j’étais très stressée et même pas très agréable vers la fin. Merci de nous avoir soutenu. J’ai pleuré de joie et d’émotions. On a fait un mariage qui nous ressemblait. C’était trop bien ! C’était un des plus beaux jours de ma vie ».

Au moins cela a le mérite d’être clair. En tout cas, Liam Di Benedetto semble comblée et c’est l’essentiel.

