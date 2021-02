Dans quelques mois, Liam Di Benedetto va être maman pour la deuxième fois. Critiquée pour ses réponses lors d’une FAQ sur Instagram, la belle brune a mis les points sur les « i » et c’est plutôt violent. STAR24 vous propose d’en savoir plus.

Après de nombreuses rumeurs concernant une deuxième grossesse, Liam Di Benedetto a confirmé l’heureux événement. En attendant de connaître le sexe du prochain bébé à agrandir la famille, la jeune femme donne régulièrement des nouvelles d’elle et de son bout de chou. Seulement voilà, celle qui a dévoilé des images de son mariage a été lynchée à cause de ses récentes réponses sur Instagram. En effet, elle a répondu qu’elle aimerait bien avoir une deuxième fille puisqu’elle ne peut pas profiter de la sienne et a ajouté: « Pck ma fille est un enfant handicapé. Donc tu ne profite pas avec un enfant handicapé comme avec un enfant normal ».

Face au scandale que cela a provoqué, Liam Di Benedetto a pris la parole et a déclaré sur Snapchat: « Avec ma fille combien de fois je pleure, que je suis triste ou que je me dis pourquoi. Donc, non je ne profite pas. À chaque fois que je la vois, je suis triste. Tu profites avec un enfant quand il te regarde dans les yeux ou qu’il te sourit. Oui, j’ai un enfant. Je suis très contente de ma fille, je ne la regrette pas du tout… Mais je ne profite pas. Je n’ai pas honte et je pourrais lui expliquer plus tard que c’était très dur. Il n’y a pas que moi, il y a mon mari et ma famille qui font beaucoup de choses… Avec ma fille, je ne connais pas tout ça : les premiers mots, les premiers pas, un sourire… ».

Fort heureusement, elle a également reçu des messages bienveillants et du soutien de son chéri.

