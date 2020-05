Il y a quelques semaines, Liam Di Benedetto ouvrait les portes de son quotidien aux téléspectateurs. En effet, elle et sa petite fille Joy ont participé à « Mamans et célèbres ». D’ailleurs, le quotidien du duo mère-fille a non seulement touché les autres candidates mais également un bon nombre d’internautes. Mais aujourd’hui, place à l’amour puisqu’elle a retrouvé chaussure à son pied.

Bien qu’elle soit une maman investie, Liam Di Bendetto n’a pas vraiment vu la vie en rose ces derniers mois. D’ailleurs, elle avait été victime de violences comme elle l’avait évoqué dans un gros coup de gueule. En guerre avec le père de sa fille, la belle brune n’avait pas hésité à le tacler.

« Ça se prétend être père et c’est même pas capable d’offrir des cadeaux pur sa fille à noël. Par contre, pour niquer des putes là on a des sous mais quand il s’agit de sa fille il n’y a plus personne mdr #chacunsespriorites alala et après ça fait le gros. Mais que sur snap, quand il faut agir y’a pas un pour faire deux. Il me dégoûte. Les mecs comme ça, faites pas des gosses si t’as d’autres priorités dans ta vie » a lâché Liam Di Benedetto. Définitivement séparé de son ex, l’ancienne candidate des Marseillais a retrouvé l’amour.

Très discrète sur cet aspect de sa vie privée, elle a décidé de faire une entorse à tout cela pour poster une photo avec son chéri qui serait un homme prénommé Christophe Dicranian. Enlacés, elle a écrit le message suivant qui veut tout dire: « Tout simplement l’Amour ». Pour le moment, Liam Di Benedetto n’en a pas dit davantage concernant son couple.

En tout cas, la maman de Joy semble très comblée et apaisée et cela fait plaisir à voir. D’ailleurs, ses followers ne se sont pas gênés pour manifester leur joie !

