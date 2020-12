Durant plusieurs semaines, Liam Di Benedetto teasait une grosse nouvelle à nous annoncer et des rumeurs allaient dans le sens d’une nouvelle grossesse. Bingo ! La jeune femme a confirmé l’heureux événement cette semaine et depuis, elle ne se cache plus. STAR24 vous dévoile même son adorable babybump.

Liam Di Benedetto est une femme comblée que ce soit grâce à son mari Christophe ou bien sa fille Joy. Dans quelques mois, un nouveau bonheur va s’ajouter à la liste : l’arrivée d’un nouveau petit bout de chou. En début de semaine, la jeune femme a enfin officialisé l’heureux événement en écrivant le message suivant: « Il est temps de tout vous dire c’était très très dur pour nous de garder le secret de cet immense bonheur…☺️. Du coup c’est avec beaucoup d’émotion qu’on vous annonce que Joy sera grande Soeur d’ici quelques mois. Et oui, la famille s’agrandit! Je m’excuse auprès de mes proches et de mes amis de vous l’avoir caché mais je voulais garder le secret le plus longtemps possible, et c’est vrai que là ça commençait à être difficile parce que beaucoup de monde commençait à s’en douter … C’est le plus grand bonheur pour cette fin d’année et le plus beau cadeau de Noël 🎄. Nous sommes tellement heureux que nous étions obligés de partager ça avec vous! Merci pour tout votre amour, on vous aimes ♥️ @christophe_dicranian je t’aime ».

En attendant de connaître le sexe du bébé, Liam Di Benedetto donne de ses nouvelles et peut enfin ne plus se cacher. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son ventre était déjà très imposant. Chose que l’on a pu remarquer sur sa dernière photo avec son époux postée sur Instagram. « Gros bidou olala je suis fan c est vrai que les débuts de grossesse c est pas facile mais c est tellement beau de porter la vie 😍 alors je suis heureuse😍 » a-t-elle précisé en légende. Comme c’est mignon !

Durant plusieurs semaines, Liam Di Benedetto teasait une grosse nouvelle à nous annoncer et des rumeurs allaient dans le sens d’une nouvelle grossesse. Bingo ! La jeune femme a confirmé l’heureux événement cette semaine et depuis, elle ne se cache plus. STAR24 vous dévoile même son adorable babybump.

Liam Di Benedetto est une femme comblée que ce soit grâce à son mari Christophe ou bien sa fille Joy. Dans quelques mois, un nouveau bonheur va s’ajouter à la liste : l’arrivée d’un nouveau petit bout de chou. En début de semaine, la jeune femme a enfin officialisé l’heureux événement en écrivant le message suivant: « Il est temps de tout vous dire c’était très très dur pour nous de garder le secret de cet immense bonheur…☺️. Du coup c’est avec beaucoup d’émotion qu’on vous annonce que Joy sera grande Soeur d’ici quelques mois. Et oui, la famille s’agrandit! Je m’excuse auprès de mes proches et de mes amis de vous l’avoir caché mais je voulais garder le secret le plus longtemps possible, et c’est vrai que là ça commençait à être difficile parce que beaucoup de monde commençait à s’en douter … C’est le plus grand bonheur pour cette fin d’année et le plus beau cadeau de Noël 🎄. Nous sommes tellement heureux que nous étions obligés de partager ça avec vous! Merci pour tout votre amour, on vous aimes ♥️ @christophe_dicranian je t’aime ».

En attendant de connaître le sexe du bébé, Liam Di Benedetto donne de ses nouvelles et peut enfin ne plus se cacher. Et le moins que l’on puisse dire c’est que son ventre était déjà très imposant. Chose que l’on a pu remarquer sur sa dernière photo avec son époux postée sur Instagram. « Gros bidou olala je suis fan c est vrai que les débuts de grossesse c est pas facile mais c est tellement beau de porter la vie 😍 alors je suis heureuse😍 » a-t-elle précisé en légende. Comme c’est mignon !