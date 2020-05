Il y a quelques heures, Liam Di Benedetto a présenté l’identité de son nouveau boyfriend. Malheureusement, la candidate de « Mamans et célèbres » est au cœur d’une polémique malgré elle. En effet, le chéri de la sudiste caractérielle serait déjà marié à côté de cette relation.

Entre Liam Di Benedetto et le papa de Joy c’est bel et bien fini. D’ailleurs, elle avait poussé un gros coup de gueule à son égard sur les réseaux sociaux en lâchant: « Ça se prétend être père et c’est même pas capable d’offrir des cadeaux pur sa fille à noël. Par contre, pour niquer des putes là on a des sous mais quand il s’agit de sa fille il n’y a plus personne mdr #chacunsespriorites alala et après ça fait le gros. Mais que sur snap, quand il faut agir y’a pas un pour faire deux. Il me dégoûte. Les mecs comme ça, faites pas des gosses si t’as d’autres priorités dans ta vie ».

Mais cette fois-ci, la maman de Joy a fait parler d’elle pour un tout autre sujet. Alors que Liam Di Benedetto vient tout juste d’officialiser sa relation avec un certain Christophe Dicranian, une jeune femme a fait d’incroyables révélations au compte instagram @marie_spy_news. Cette dernière lui a affirmé qu’elle était sa femme mais pas que. Dans les screens, on a pu lire: « Liam Di Benedetto sort avec mon mari. C’est un trafiquant de drogues et d’armes. Elle a brisé ma vie. Tapez sur Google Christophe Dicranian et vous verrez (…) Il m’a laissé ma fille et moi ».

Pour le moment, l’ancienne candidate des Anges 10 ne s’est pas exprimée à ce sujet. De ce fait, les révélations faites au sujet de Liam Di Benedetto et son nouveau compagnon sont à prendre avec des pincettes. A votre avis, est-elle réellement une briseuse de ménage?

