Après les Pussycat Dolls et les Spice Girls, un autre girlsband a marqué les esprits ces dernières années. Il s’agit des Little Mix. Seulement voilà, les fans ont découvert une triste nouvelle à ce sujet. Jesy Nelson vient d’annoncer son départ sur Instagram.

Composée de quatre magnifiques jeunes femmes, les Little Mix ne seront plus que trois. Révélé en 2011 grâce à X-Factor, le groupe a cartonné aux quatre coins du monde. Alors que Jesy Nelson s’était retirée des réseaux sociaux depuis Halloween pour des raisons médicales, elle vient d’annoncer une grosse nouvelle qui a brisé le cœur de leurs fans ce lundi 14 décembre 2020.

En effet, Jesy Nelson a révélé qu’elle quittait Little Mix. La Britannique avait déjà révélé avoir fait une tentative de suicide à cause du harcèlement en ligne. Dans un long communiqué partagé sur Instagram, elle a annoncé: « La vérité est que récemment, être dans un groupe a vraiment eu des séquelles sur ma santé mentale. Je trouve très difficile de vivre avec la pression constante d’être dans un groupe et de répondre aux attentes. (…) Il arrive un temps dans la vie où nous devons prendre soin de nous plutôt que de se concentrer sur le bonheur des autres et je ressens que je dois commencer ce processus maintenant. J’ai besoin de passer du temps avec ceux que j’aime, de faire des choses qui me rendent heureuse. Je suis prête à débuter ce nouveau chapitre de ma vie, je ne suis pas certaine de ce à quoi il va ressembler mais j’espère que vous serez là pour me soutenir ».

Du côté de Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall, elles ont annoncé que Little Mix allait continuer malgré tout. « C’est un moment incroyablement triste pour nous toutes mais nous soutenons totalement Jesy. Nous l’aimons tellement et sommes d’accord qu’il est important qu’elle fasse ce qui est bien pour sa santé mentale et pour son bien-être. Nous aimons toujours autant notre aventure Little Mix et nous trois ne sommes pas prêtes à y mettre fin » a-t-on pu lire sur le compte Instagram commun.

Reste à savoir ce que 2021 leur réserve…

