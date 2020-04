La semaine dernière, Alix a fait l’effet d’une tornade au Mexique. Venue pour retrouver Benjamin Samat dans « Les Marseillais aux Caraïbes », elle est tombée des nues. Bien que les prochains épisodes risquent d’être fort en rebondissement, elle sème le doute concernant ses sentiments actuels pour celui qui a partagé sa vie durant plus d’un an et demi.

C’est la guerre entre Alix VS Benjamin Samat et Océane El Himer. En attendant de découvrir le reste de l’aventure, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la Toile. En effet, le couple emblématique aurait fait semblant de se séparer. C’est du moins ce que le compte @blogueurTVR a fait ces révélations là: « La production leur aurait donné une grosse somme d’argent sur leur contrat pour qu’ils acceptent de faire tout ça et pareil pour Océane (…) La production aurait promis à Océane de la reprendre dans plusieurs tournages, chose qu’ils sont en train de faire car elle va tourner Les Apprentis Aventuriers avec Benjamin et ils ont prévu de se refricoter ! ».

Seulement voilà, selon certaines images, il semblerait qu’il y aura du rabibochage dans l’aventure. Le hic ? Alix et Benjamin Samat vont de nouveau se séparer. Le sudiste va la quitter par la suite. Les raisons n’ont pas encore été révélés. Depuis quelques heures, certains se demandent si la jeune femme ne serait pas en train de lancer un message à son ex à cause de la story suivante. Sur celle-ci, on peut lire: « Il y a des gens, je ne leur parle plus, mais je les aime encore. Parce qu’on n’est pas faux nous. Quand on aime quelqu’un, on l’aime pour toute la vie ». Serait-ce un message subliminal pour le sudiste ? A suivre.

En tout cas, une chose est sûre : Alix déteste toujours autant Océane El Himer et elle lui a bien fait comprendre !

