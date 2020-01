Juste avant les fêtes de fin d’année, des informations affirmaient que Benjamin Samat et Alix ont mis un terme à leur relation. Chose qui a été confirmée par certaines sources proches. Toujours silencieux à ce sujet, les deux anciens tourtereaux pourraient passer un autre cap. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques jours, des informations supplémentaires ont été révélées concernant la séparation entre Alix et Benjamin Samat. Le compte @aka.tvshow a ainsi raconté: « Ne croyez pas que c’est tout rose entre Alix et Benji (…) ce couple est très très amoureux l’un de l’autre (…) Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, rabaisse et lui parle mal (…) Ils vivent toujours ensemble car la maison appartient aux deux. Ils ont mis tous les deux une part de leur investissement ensemble même si d’après un proche du couple Benji aurait mis plus (…) Ils sont toujours dans la même maison et pour noël OUI ils l’ont passé ensemble car malgré tout Alix fait partie de la famille de Benji et d’ailleurs elle n’a plus de réel contact avec sa famille mis à part sa mère et quelques cousins donc elle l’a fêté avec la famille de Benji ».

Cette fois-ci, c’est Aqababe qui a pris la parole concernant leur situation actuelle et a précisé: « Bon c’est une vraie rupture au sujet d’Alix et Benji. @univers2nanaa m’a confirmé qu’elle cherchait un appartement sur Paris. Et apparemment pas de Moundir pour les deux ensemble même pas en ex ». Voilà qui devrait mettre fin aux rumeurs d’une éventuelle participation à la cinquième saison de Moundir et les apprentis aventuriers.

Pour le moment, ni Alix ni Benji n’a encore pris la parole concernant cette rupture. Cela dit, ils attendent sûrement la diffusion des épisodes des Marseillais aux Caraïbes qui arrive dans les semaines à venir.

