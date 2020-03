L’année dernière, tout le monde attendait l’arrivée de Mujdat dans « Les Marseillais vs le reste du monde 3 ». Pour les aventures des fratés aux Caraïbes, les téléspectateurs suivent de très près le moment où Alix débarque et… bonne nouvelle ! Cet épisode sera diffusé ce soir et ça promet !

Il y a quelques semaines, Benjamin Samat et Alix réglaient leurs comptes sur les réseaux sociaux. Grâce à la diffusion des Marseillais aux Caraïbes, les téléspectateurs ont pu comprendre ce qu’il s’est passé entre les deux anciens tourtereaux. Premier problème ? Le rapprochement entre le beau brun et Océane El Himer. D’ailleurs, la jeune femme a réagi à ce sujet en clashant la jumelle de Marine ! Mais ce qui risque de tout chambouler pour les fratés au Mexique c’est bel et bien l’arrivée de Alix sur place !

Pour rappel, la belle brune a été défendue à plusieurs reprises par son amie Maeva Ghennam. Et on peut comprendre sa réaction. Hé bien sachez, dans l’épisode diffusé ce soir, Alix va enfin poser ses valises. Dans les premières images, on peut découvrir qu’elle apprend que Benji avait embrassé Océane. Mais pas que ! Il semblerait qu’une grosse altercation va éclater entre les deux femmes qui risquent d’en venir aux mains. De plus, on entend la jeune femme lâcher « regarde ce que tu n’auras plus« … ça promet !

Et à en croire la Toile, ce moment est très attendu. Ainsi, on a pu lire les premiers commentaires à ce sujet comme par exemple: « comment elle a lancer l’objet sur elle jsui off ». Ou encore « QUEEN ALIX!!! Je la kiff de ouf » et « 😂👌ça va être chaud patate trop trop hâte ». Mais aussi: « ça va être le feu, j’attends que ça ».

Vous l’aurez compris, la confrontation entre Alix et Océane El Himer est probablement LE moment à ne pas manquer de cette nouvelle saison !

L’année dernière, tout le monde attendait l’arrivée de Mujdat dans « Les Marseillais vs le reste du monde 3 ». Pour les aventures des fratés aux Caraïbes, les téléspectateurs suivent de très près le moment où Alix débarque et… bonne nouvelle ! Cet épisode sera diffusé ce soir et ça promet !

Il y a quelques semaines, Benjamin Samat et Alix réglaient leurs comptes sur les réseaux sociaux. Grâce à la diffusion des Marseillais aux Caraïbes, les téléspectateurs ont pu comprendre ce qu’il s’est passé entre les deux anciens tourtereaux. Premier problème ? Le rapprochement entre le beau brun et Océane El Himer. D’ailleurs, la jeune femme a réagi à ce sujet en clashant la jumelle de Marine ! Mais ce qui risque de tout chambouler pour les fratés au Mexique c’est bel et bien l’arrivée de Alix sur place !

Pour rappel, la belle brune a été défendue à plusieurs reprises par son amie Maeva Ghennam. Et on peut comprendre sa réaction. Hé bien sachez, dans l’épisode diffusé ce soir, Alix va enfin poser ses valises. Dans les premières images, on peut découvrir qu’elle apprend que Benji avait embrassé Océane. Mais pas que ! Il semblerait qu’une grosse altercation va éclater entre les deux femmes qui risquent d’en venir aux mains. De plus, on entend la jeune femme lâcher « regarde ce que tu n’auras plus« … ça promet !

Et à en croire la Toile, ce moment est très attendu. Ainsi, on a pu lire les premiers commentaires à ce sujet comme par exemple: « comment elle a lancer l’objet sur elle jsui off ». Ou encore « QUEEN ALIX!!! Je la kiff de ouf » et « 😂👌ça va être chaud patate trop trop hâte ». Mais aussi: « ça va être le feu, j’attends que ça ».

Vous l’aurez compris, la confrontation entre Alix et Océane El Himer est probablement LE moment à ne pas manquer de cette nouvelle saison !