Quelques semaines avant le lancement des « Marseillais aux Caraïbes« , Benjamin Samat et Alix ont annoncé la couleur. En plus de confirmer leur rupture, ils se sont déchirés sur les réseaux sociaux. Et si le sudiste a annoncé qu’on comprendrait mieux les choses avec les épisodes, il est devenu l’ennemi numéro un des téléspectateurs depuis son rapprochement avec Océane El Himer.

Après plus d’un an d’amour, Benjamin Samat et Alix se sont finalement séparés. Longtemps silencieux à ce sujet afin de ne pas spoiler le programme, on commence à y voir plus clair. Alors que leur clash sur les réseaux sociaux avait enflammé la Toile, ce n’était rien face aux épisodes. Pendant que son ex petite amie n’était pas là, le sudiste s’est lancé dans un jeu dangereux avec Océane El Himer. Bien qu’il ait tenté de mettre fin à cette ambiguïté, c’était déjà trop tard.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A L I X (@alix_dmx) le 30 Mars 2020 à 12 :14 PDT

En effet, alors qu’il était encore à Cuba avec certains fratés, Alix a fait la surprise de débarquer au Mexique avec Nacca pour le retrouver. Et ce n’est que le début des problèmes. D’ailleurs, ce moment est très attendu par les internautes qui n’en peuvent plus de tout ce suspens. Surtout que le dernier épisode s’est arrêté aux premiers instants de la jeune femme dans la maison… ça promet !

En attendant ce soir, Alix s’est déjà exprimée à ce sujet en postant ce simple message qui a pourtant permis de rendre la Toile totalement folle : « I’m back ». Sublime sur la photo qui accompagne cette légende, la jeune femme a mis tout son Instagram d’accord. Très vite, ses followers lui ont dit à quel point ils avaient hâte d’en savoir davantage.

Et pour cause, de nombreuses rumeurs les concernant circulent sur la Toile. Notamment des spéculations qui disent que Benji et Alix se seraient servis d’Océane El Himer pour une stratégie.

Quelques semaines avant le lancement des « Marseillais aux Caraïbes« , Benjamin Samat et Alix ont annoncé la couleur. En plus de confirmer leur rupture, ils se sont déchirés sur les réseaux sociaux. Et si le sudiste a annoncé qu’on comprendrait mieux les choses avec les épisodes, il est devenu l’ennemi numéro un des téléspectateurs depuis son rapprochement avec Océane El Himer.

Après plus d’un an d’amour, Benjamin Samat et Alix se sont finalement séparés. Longtemps silencieux à ce sujet afin de ne pas spoiler le programme, on commence à y voir plus clair. Alors que leur clash sur les réseaux sociaux avait enflammé la Toile, ce n’était rien face aux épisodes. Pendant que son ex petite amie n’était pas là, le sudiste s’est lancé dans un jeu dangereux avec Océane El Himer. Bien qu’il ait tenté de mettre fin à cette ambiguïté, c’était déjà trop tard.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A L I X (@alix_dmx) le 30 Mars 2020 à 12 :14 PDT

En effet, alors qu’il était encore à Cuba avec certains fratés, Alix a fait la surprise de débarquer au Mexique avec Nacca pour le retrouver. Et ce n’est que le début des problèmes. D’ailleurs, ce moment est très attendu par les internautes qui n’en peuvent plus de tout ce suspens. Surtout que le dernier épisode s’est arrêté aux premiers instants de la jeune femme dans la maison… ça promet !

En attendant ce soir, Alix s’est déjà exprimée à ce sujet en postant ce simple message qui a pourtant permis de rendre la Toile totalement folle : « I’m back ». Sublime sur la photo qui accompagne cette légende, la jeune femme a mis tout son Instagram d’accord. Très vite, ses followers lui ont dit à quel point ils avaient hâte d’en savoir davantage.

Et pour cause, de nombreuses rumeurs les concernant circulent sur la Toile. Notamment des spéculations qui disent que Benji et Alix se seraient servis d’Océane El Himer pour une stratégie.