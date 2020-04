Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraïbes« , Alix quittait l’aventure après avoir eu des gestes violents envers Océane El Himer. Par amour, Benjamin Samat l’a suivi en France après leur rabibochage. Mais que s’est-il passé pour eux une fois à la maison ? STAR24 vous explique tout.

Benjamin Samat a été complètement bouleversé par l’ultimatum qui s’est dressé devant lui après le pétage de plombs d’Alix. « Je n’arrive pas à déculpabiliser. Je me dis que si on en est arrivé là c’est de ma faute. Et si je n’avais pas joué à ce jeu là avec Océane, Alix n’en voudrait pas à Océane. Et il n’y aurait pas eu ce dérapage. Et je sais que c’est à cause de moi qu’aujourd’hui on en est là. Mais d’un autre côté, est ce que je suis prêt à faire une croix sur les Marseillais ? (…) Il y a tout ça qui me trotte dans la tête. En fait, je ne sais pas (…) Il va peut-être falloir partir avec Alix parce que son comportement n’est plus compatible avec l’aventure (…) Ou tout simplement mettre fin à ma relation avec Alix » a lâché le fraté en pleurs.

Face aux interrogations, Alix est revenue sur ce qu’il s’est passé à leur retour et a raconté: « Il m’a dit exactement qu’il ne savait pas où il en était, et qu’il allait réfléchir. Forcément moi je suis amoureuse, j’attends qu’il rentre, pour savoir si on va pouvoir arranger les choses (…) J’avais fait en sorte que tout soit prêt à la maison, je voulais faire les choses bien. Il y avait ses deux meilleurs potes dans le salon (…). Quand je suis arrivée, je n’ai dit bonjour à personne parce que quand je l’ai vu, ça m’a fait quelque chose, je suis allée dans mon dressing pleurer. (…) Il m’avait dit qu’on allait parler, mais il n’y a que moi qui ai parlé. Il me disait qu’il ne savait pas où il en était, qu’il m’aimait, mais qu’il ne savait pas s’il voulait être en couple ».

Un retour de flammes est-il possible entre eux ?

Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraïbes« , Alix quittait l’aventure après avoir eu des gestes violents envers Océane El Himer. Par amour, Benjamin Samat l’a suivi en France après leur rabibochage. Mais que s’est-il passé pour eux une fois à la maison ? STAR24 vous explique tout.

Benjamin Samat a été complètement bouleversé par l’ultimatum qui s’est dressé devant lui après le pétage de plombs d’Alix. « Je n’arrive pas à déculpabiliser. Je me dis que si on en est arrivé là c’est de ma faute. Et si je n’avais pas joué à ce jeu là avec Océane, Alix n’en voudrait pas à Océane. Et il n’y aurait pas eu ce dérapage. Et je sais que c’est à cause de moi qu’aujourd’hui on en est là. Mais d’un autre côté, est ce que je suis prêt à faire une croix sur les Marseillais ? (…) Il y a tout ça qui me trotte dans la tête. En fait, je ne sais pas (…) Il va peut-être falloir partir avec Alix parce que son comportement n’est plus compatible avec l’aventure (…) Ou tout simplement mettre fin à ma relation avec Alix » a lâché le fraté en pleurs.

Face aux interrogations, Alix est revenue sur ce qu’il s’est passé à leur retour et a raconté: « Il m’a dit exactement qu’il ne savait pas où il en était, et qu’il allait réfléchir. Forcément moi je suis amoureuse, j’attends qu’il rentre, pour savoir si on va pouvoir arranger les choses (…) J’avais fait en sorte que tout soit prêt à la maison, je voulais faire les choses bien. Il y avait ses deux meilleurs potes dans le salon (…). Quand je suis arrivée, je n’ai dit bonjour à personne parce que quand je l’ai vu, ça m’a fait quelque chose, je suis allée dans mon dressing pleurer. (…) Il m’avait dit qu’on allait parler, mais il n’y a que moi qui ai parlé. Il me disait qu’il ne savait pas où il en était, qu’il m’aimait, mais qu’il ne savait pas s’il voulait être en couple ».

Un retour de flammes est-il possible entre eux ?