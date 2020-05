Il y a quelques jours, Alix adoptait une nouvelle petite boule de poil et en profitait pour tacler son ex. Si aujourd’hui, la jeune femme pète la forme ce n’était pas vraiment le cas l’année dernière. Comblée désormais, la candidate des « Marseillais aux Caraïbes » est revenue sur cette période difficile.

Alix respire actuellement la joie de vivre. Et c’est en partie grâce à ses colocataires et son Savannah. L’occasion pour elle de faire le bilan sur la période difficile traversée ces derniers mois sur Snapchat. « Il m’arrive des trucs super sympas en ce moment. Ça fait plaisir parce que j’ai traversé des périodes très compliquées ces derniers temps. Une fois que l’on sort la tête de l’eau. Il y a plein de choses qui vont et tout va bien en fait et de mieux en mieux (…) C’est trop bien (…) Tout ce qui m’entoure en ce moment est cool en fait (..) J’ai passé une phase compliquée (…) J’ai des gens biens autour de moi et ça fait plaisir (…) Il ne faut jamais perdre espoir », a-t-elle déclaré.

Avant de poursuivre: « Le bien quand ça arrive, cela n’arrive jamais seul. Il faut provoquer son bonheur (…) Pour ceux qui sont un peu en dep’, ne perdez pas espoir. Cela ne dure jamais (…) Le salut c’est de faire le tri et ne plus s’attarder sur les choses et les gens qu ne sont pas nécessaires pour vous et qui ne font pas votre bonheur (…) Je vous juste que vraiment on se rend compte de plein plein de choses (…) J’étais grave pas bien avant le programme. J’ai traversé des phases compliquées (…) La douleur et la peine ce sont des choses très personnelles. C’est nos faiblesses et ce qui peut nous détruire (…) J’avais pris 14 kilos après mon déménagement à Marseille. Ne croyez pas qu’on est plus fort que vous et que rien nous atteint ».

En tout cas, Alix a la joie de vivre actuellement et cela fait plaisir à voir !

