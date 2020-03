Lors de la diffusion de l’épisode des Marseillais aux Caraibes hier soir, les téléspectateurs se sont retrouvés sous le choc. En effet, Océane El Himer et Benjamin Samat se sont laissés aller en échangeant un baiser alors qu’il était en couple. Face à ces images, Alix n’a pas mâché ses mots et c’est violent !

Il y a quelques semaines, Alix et Benjamin Samat se livraient une guerre sans merci où chacun balançait l’un sur l’autre. Le beau brun révélait à ce moment-là que l’on en saurait plus lors de la diffusion. Seulement voilà, son baiser avec Océane El Himer alors qu’il était en couple fait actuellement polémique. Accusée d’être à l’origine de ce rapprochement, Manon Tanti a poussé un coup de gueule sur Snapchat. « Vous êtes plusieurs à me jeter la pierre et à me dire que c’est moi qui ai poussé Océane vers Benji. Que c’est de ma faute ce qu’il se passe entre Océane et Benji. C’est un peu facile ! J’assume totalement… J’ai conseillé à Benji et Océane de savoir où ils allaient et d’arrêter de faire semblant (…) Je trouve que c’est pire quand il y a un jeu de séduction qui dure et qui dure. C’est pour ça que j’ai conseillé à Océane d’être fixée et de demander à Benji ce qu’il voulait », a-t-elle lâché.

Mais elle n’est pas la seule à avoir réagir. En effet, Alix a elle aussi pris la parole et taclé la jumelle de Marine El Himer: « Finalement, elle aurait dû attendre que je lui colle un pain avant son ravalement de façade. (…) Moi j’ai un souci avec les p*tes qui s’assument à moitié. Sois p*te ok liberté, of course mais assumes-toi non ? (…) Moins j’ai de la peine pour cette fille (…) J’en ai ras le c*l des gens qui font style qu’ils m’aiment bien quand ça les arrange, et qui me défoncent ensuite. (…) Et on s’expliquera pas (…) J’ai dit ce que j’avais à dire, moi aussi, je fais ce que je veux après tout Manon on n’était pas vraiment copine, alors c’est pas grave. 2020 j’arrête avec votre hypocrisie ».

Aie, celle dont l’ex est en prison est très remontée et on la comprend !

