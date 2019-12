Les fêtes de fin d’année ont été placées sous le signe du célibat pour Benjamin Samat et Alix. D’ailleurs, la jeune femme aurait quitté leur domicile. Mais que s’est-il passé pour les candidats des Marseillais aux Caraïbes ? On en sait davantage.

Clap de fin entre Benjamin Samat et Alix. Pour le moment, aucun des deux tourtereaux ne s’est exprimé à ce sujet. Le compte @aka.tvshow a apporté quelques informations supplémentaires concernant cette fameuse rupture. Ainsi, l’internaute a écrit dans sa story Instagram: « Ne croyez pas que c’est tout rose entre Alix et Benji (…) ce couple est très très amour l’un de l’autre (…) Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, rabaisse et lui parle mal (…) Alix (d’après Benji) est devenue aigrie etc.. Celle-ci reconnaît ses tords sur le coup mais fait rien pour y remédier sur le long terme. Suite à de nombreux clashs, à cause de ça et bien d’autres raisons que le couple ne se supporte plus. »

Mais cela ne s’arrête pas là. « Ils vivent toujours ensemble car la maison appartient aux deux. Ils ont mis tous les deux une part de leur investissement ensemble même si d’après un proche du couple Benji aurait mis plus (…) Ils sont toujours dans la même maison et pour noël OUI ils l’ont passé ensemble car malgré tout Alix fait partie de la famille de Benji et d’ailleurs elle n’a plus de réel contact avec sa famille mis à part sa mère et quelques cousins donc elle l’a fêté avec la famille de Benji« , a précisé le compte.

Pour le moment, aucun des deux concernés ne s’est exprimé à ce sujet. Il y a quelques jours, Alix intriguait les internautes en s’affichant seule à Paris. Reste à savoir si elle prévoit de déménager ou s’il s’agissait juste d’un séjour pour le nouvel an.

