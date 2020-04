Moins d’un an après la naissance de sa fille Ruby, Carla Moreau attendrait-elle son deuxième enfant ? La candidate des Marseillais aux Caraïbes sème le doute depuis plusieurs heures. Après tant d’agitation, la fiancée de Kevin Guedj a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Carla Moreau se faisait lyncher comme jamais après avoir décidé de rentrer en France pour le confinement. Face aux critiques, la jeune femme s’est défendue sur Snapchat en disant: « Beaucoup de personnes ont dit que l’on donnait un mauvais exemple parce qu’on a pris l’avion que ce n’était pas du tout responsable… Aussi on nous a dit ‘Vous critiquez la France mais dès qu’il y a des problèmes vous revenez en France’. Déjà oui on est Français. Deuxièmement, on a jamais critiqué la France. C’est juste que l’on s’est fait cambriolé et sur le moment je ne me suis pas du tout sentie en sécurité. On cherche quand même une maison sur Marseille. (…) Je n’ai jamais dis que l’on allait quitté définitivement la France (…) On a pensé sécurité, on a pensé à notre fille en priorité. On s’est dit que le mieux s’était de rentrer. Si il arrive quoi que ce soit à un de nous trois, il vaut mieux que l’on soit près de notre famille pour qu’ils nous aident plutôt que de rester seuls. (…) C’était une question d’urgence. Mais apparemment même ça c’est toujours pointé du doigt, c’est toujours mal vu… C’est fatiguant à force… ».

Récemment, une vidéo a agité les internautes qui pensaient qu’elle était forcément de nouveau enceinte étant donné qu’on entendait « Carla elle accouche quand ? Octobre ou novembre ? ». Face aux rumeurs, Carla Moreau a mis fin au doute puisqu’elle a lâché: « Pour toutes les personnes qui disent que je suis enceinte : Non absolument pas. Je ne suis pas enceinte. Je n’ai pas prévu de tomber enceinte surtout en cette période. (…) Peut-être d’ici un an et demi, deux ans mais ce n’est pas prévu ».

Au moins, c’est clair cette fois-ci !

Moins d’un an après la naissance de sa fille Ruby, Carla Moreau attendrait-elle son deuxième enfant ? La candidate des Marseillais aux Caraïbes sème le doute depuis plusieurs heures. Après tant d’agitation, la fiancée de Kevin Guedj a pris la parole sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Carla Moreau se faisait lyncher comme jamais après avoir décidé de rentrer en France pour le confinement. Face aux critiques, la jeune femme s’est défendue sur Snapchat en disant: « Beaucoup de personnes ont dit que l’on donnait un mauvais exemple parce qu’on a pris l’avion que ce n’était pas du tout responsable… Aussi on nous a dit ‘Vous critiquez la France mais dès qu’il y a des problèmes vous revenez en France’. Déjà oui on est Français. Deuxièmement, on a jamais critiqué la France. C’est juste que l’on s’est fait cambriolé et sur le moment je ne me suis pas du tout sentie en sécurité. On cherche quand même une maison sur Marseille. (…) Je n’ai jamais dis que l’on allait quitté définitivement la France (…) On a pensé sécurité, on a pensé à notre fille en priorité. On s’est dit que le mieux s’était de rentrer. Si il arrive quoi que ce soit à un de nous trois, il vaut mieux que l’on soit près de notre famille pour qu’ils nous aident plutôt que de rester seuls. (…) C’était une question d’urgence. Mais apparemment même ça c’est toujours pointé du doigt, c’est toujours mal vu… C’est fatiguant à force… ».

Récemment, une vidéo a agité les internautes qui pensaient qu’elle était forcément de nouveau enceinte étant donné qu’on entendait « Carla elle accouche quand ? Octobre ou novembre ? ». Face aux rumeurs, Carla Moreau a mis fin au doute puisqu’elle a lâché: « Pour toutes les personnes qui disent que je suis enceinte : Non absolument pas. Je ne suis pas enceinte. Je n’ai pas prévu de tomber enceinte surtout en cette période. (…) Peut-être d’ici un an et demi, deux ans mais ce n’est pas prévu ».

Au moins, c’est clair cette fois-ci !