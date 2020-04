Cela fait maintenant six mois que Carla Moreau a donné naissance à sa fille Ruby. A quelques mois de son mariage avec Kevin Guedj, elle va cependant très mal. En effet, loin d’avoir le physique d’avant, la belle blonde est plus complexée que jamais. De ce fait, la candidate des « Marseillais aux Caraïbes » a pris une décision radicale.

Bien que Carla Moreau est fortement complimenté par ses followers, la jeune femme n’est pas très bien dans sa peau actuellement. Et pour cause, six mois après la naissance de sa fille, celle qui n’est pas prête à retomber enceinte pour le moment n’a pas encore perdu tous ses kilos. Chose qui l’a fait fondre en larmes sur Snapchat. Je vais essayer de faire un vrai régime à partir de demain. Même ce soir d’ailleurs. Fini les desserts. (…) J’ai décidé de faire attention à tout ce que je vais manger, parce que ça me pèse même si j’ai bien perdu depuis l’accouchement. Je n’ai pas retrouvé mon poids d’avant-grossesse et ça me pèse beaucoup. D’ailleurs je me suis mise à pleurer, ça me fait trop mal », a-t-elle lâché.

Après s’être calmée, celle qui a été lynchée à cause de son retour en France a ajouté: « Le fait de ne pas me retrouver comme j’étais avant c’est compliqué. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J’espère que ça va marcher et que je vais tenir. Mon corps d’avant me manque. Et le fait de ne pas pouvoir faire mes cheveux ou mes ongles ça me pèse, je me sens vraiment moche. J’étais au bout de ma vie mais là ça va mieux, fallait juste que ça sorte”.

Bon courage à Carla Moreau qui filme ses efforts physiques et alimentaires pour se motiver dans ce nouveau défi !

