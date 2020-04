Bien que les gens ne comprennent pas forcément la crise d’hystérie d’Éloïse, il semblerait que Nacca soit passé au dessus. En plein confinement, les deux candidats des « Marseillais aux Caraïbes » semblent être actuellement en couple. Découvrez les images de vos propres yeux.

Il y a quelques, Éloïse poussait un coup de gueule après les propos d’Aqababe sur sa prétendue nuit de sexe avec Nacca sur le Rooftop. « Cette information sur le rooftop est une intox. C’est complètement faux. Ce soir-là j’étais dans mon lit (…) Vous pouvez penser ce que vous voulez, j’ai ma conscience pour moi (…) Connaissant les marseillais, si c’était vrai, ils auraient lancé des petits piques dès le matin. Je ne vais pas me justifier mille ans (…) Ce qui me choque le plus c’est les filles qui viennent m’insulter (…) Franchement, vous faites pitié (…) Vous êtes des personnes horribles (…) Vous êtes qui pour juger une femme si jamais c’était vrai ? (…) La vie c’est pas ça (…) Il y a des choses plus graves dans le monde (…) L’acharnement je déteste ça ».

En cette période de confinement, certains internautes ont remarqué que les deux fratés se trouvaient au même endroit. Et ils ne se cachent plus. Éloïse est actuellement chez Nacca. Et leurs stories confirment bel et bien qu’ils sont ensemble. Il s’agirait donc du seul couple ayant survécu à ce tournage. Aujourd’hui, Paga et Victoria sont séparés. Maeva Ghennam et Greg Yega continuent de s’aimer puis de se déchirer. A suivre donc. On a hâte de découvrir les débuts de leur couple dans les épisodes des Marseillais aux Caraïbes en tout cas !

Bien que des rumeurs prouveraient que la belle blonde ait menti sur sa situation amoureuse en intégrant l’aventure, il semblerait que cela n’ait pas entaché les rapports entretenus par Nacca et Éloïse. Que pensez-vous de leur duo ? Croyez-vous en leur histoire ?

