Il y a quelques jours, Greg Yega affolait ses fans. Et pour cause, le jeune homme affichait une sacré blessure au visage. Ce dernier expliquait qu’il s’agissait d’une bagarre qui avait mal tourné en boîte de nuit. Mais la vérité serait toute autre que celle livrée par l’ancien candidat des Marseillais VS le reste du monde 4…

« Je n’ai jamais de chance dans ma vie. Hier, il y a eu une embrouille en boite et qui s’est pris un verre dans la tête ? C’est le bebew, tout simplement ! Je n’en peux plus ! Je n’ai jamais de chance dans ma vie… Il faut que le verre tombe sur mon arcade ! En tout cas, il n’y a rien de grave », annonçait Greg juste avant les fêtes de fin d’année. Seulement voilà, celui qui est en guerre avec Sebydaddy n’aurait pas vraiment dit toute la vérité. Et pour cause, la bagarre aurait éclatée avec une personne bien précise. Vous vous demandiez ce qu’il s’est passé ? C’est Aqababe, toujours très bien renseigné, a vendu la mèche. « Greg s’est fait fracasser dans les toilettes d’une boite par l’ex fiancé de Maeva Ghennam », a-t-il annoncé.



Décidément, ce n’est pas sa période puisqu‘il a récemment été taclé par Sebydaddy chez Sam Zirah. « Il s’est acharné sur moi car je me suis rapproché de son ex (…) Et lui m’en veut, parce que pour lui, je suis un petit babtou fils à papa et ça m’énerve ! Je sais que si je descends à Marseille, je lui mets deux claques et il tombe par terre. Je vais vraiment le faire un jour, je vais aller devant chez lui. C’est un raciste des blancs ! C’est parce que je suis un babtou qu’il ne m’aime pas. Pourquoi il aime bien Anthony, alors qu’il s’est aussi rapproché de Maeva ? », a lâché le jeune homme. Ça promet !

