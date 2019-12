Encore quelques semaines avant le lancement des Marseillais aux Caraibes avec toute l’équipe des fratés. En attendant, les candidats prennent du bon temps avec leurs proches. Malheureusement tout ne se passe pas toujours comme prévu. La preuve pour Greg Yega. En effet, celui qui serait de nouveau en couple avec Maeva Ghennam a été blessé au cours d’une bagarre.

Il y a quelques jours, Sebydaddy profitait d’une interview accordée à Sam Zirah pour revenir sur ses différends avec Greg Yega. « Il s’est acharné sur moi car je me suis rapproché de son ex (…) Et lui m’en veut, parce que pour lui, je suis un petit babtou fils à papa et ça m’énerve ! Je sais que si je descends à Marseille, je lui mets deux claques et il tombe par terre. Je vais vraiment le faire un jour, je vais aller devant chez lui. C’est un raciste des blancs ! C’est parce que je suis un babtou qu’il ne m’aime pas. Pourquoi il aime bien Anthony, alors qu’il s’est aussi rapproché de Maeva ? », a raconté l’ex de Hillary. Ce à quoi l’ancien candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 4 n’a pas encore réagi.



Mais cette fois-ci, Greg a quand même agité la Toile. Et pour cause, il s’est affiché blessé sur Snapchat. Que s’est-il passé ? Le meilleur candidat de la saison a expliqué : « e n’ai jamais de chance dans ma vie. Hier, il y a eu une embrouille en boite et qui s’est pris un verre dans la tête ? C’est le bebew, tout simplement ! Je n’en peux plus ! Je n’ai jamais de chance dans ma vie… Il faut que le verre tombe sur mon arcade ! En tout cas, il n’y a rien de grave ». Plus de peur que de mal donc. Souhaitons un bon rétablissement à Greg Yega qui finit l’année sur une note pas très joyeuse mais qui arrive à relativiser quand même !

