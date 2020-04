Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraibes », Greg Yega et Maeva Ghennam se redonnaient une chance et signaient le serment. Malheureusement, à peine réconciliés, le jeu des problèmes a vraiment tout gâché. D’ailleurs, l’attitude de la candidate a vraiment choqué les internautes. STAR24 vous explique tout.

Depuis plusieurs jours, il y a des rumeurs qui circulent concernant Maeva Ghennam et Greg Yega. En effet, ils auraient menti sur leur rupture. D’ailleurs, ils seraient toujours ensemble. Mais en attendant d’en savoir davantage, les épisodes des Marseillais aux Caraïbes sont plutôt dangereux pour les deux candidats. Lors de la soirée des problèmes, Maeva Ghennam a révélé qu’elle n’assumerait pas sa relation avec Greg si son ex fiancé débarquait dans l’aventure. Prête à tout sauf à boire le cocktail, elle a décidé de jouer avec le feu en embrassant Nacca mais également Nicolas avec la langue. S’en est trop pour lui, il a déclaré que tout était fini entre eux et s’est effondré. D’ailleurs, une grosse dispute a éclaté entre Nico et Benji VS Greg et Paga.

Face à l’attitude de la jeune femme, les internautes n’ont pas hésité à la terminer sur Twitter. Ainsi, on a pu lire des messages tels que: « maeva c’est pas bien ce qu’elle fait vraiment le pauvre greg il me brise le coeur #LMAC« , « Greg « La personne que je déteste le plus c’est Océane et je t’embrasse pas et je m’en bat les flambi complet » 😂😂😂😂😂😂😂😂#LMAC » et « Le jour où Greg va vraiment oublié Maeva et qu’il va même plus lui donner l’heure elle va regretter tout sa vie #LMAC« .

Greg « et moi je souffre pcq il sait que je l’aime »… 🥺😭💔 #LMAC — 💎 (@ouhloulou_) April 14, 2020

Ou encore: « Maeva mérite pas Greg , je l’aime bien mais faut pas abuser là. #LMAC« , « Greg il m’arrache le coeur maëva c’est une connasse #LMAC« et « Maeva au debut je l’aimer trop, elle est rigolote et tout mais vrai elle fait trop ca pute avec greg ! #w9 #LMAC« . Mais aussi: « Nacca il respecte ni sa meuf ni ses potes vieux mec #lmac« .

Pauvre Greg qui a récemment offert un cadeau à ses followers !

