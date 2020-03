Cette semaine, les téléspectateurs ont pu découvrir le rapprochement entre Océane El Himer et Benjamin Samat. Des images qui ont fait réagir les internautes comme les candidats. Mais aussi Alix qui a clashé la jumelle de Marine. Alors forcément, Julien Guirado n’a pas pu s’empêcher de réagir. STAR24 vous donne tous les détails.

« Touche à un membre de ma team, tu verras on est pas tout seuls ». Vous connaissez le refrain ? Eh bien, il semblerait qu’il s’agisse du credo de Julien Guirado. Face aux tacles sur le physique et l’attitude de sa belle sœur par l’ex de Benjamin Samat, il a tenu à remettre les pendules à l’heure. En effet, il a répondu à Alix et a lâché: « Marine m’a dit qu’Alix fait des montages sur elle et sa soeur, sa soeur jumelle, voilà Marine c’est ma femme et je n’autorise personne à faire des montages sur elle. Alix je te respectais car tu étais l’ex d’un mec que j’apprécie et qui pour moi est quelqu’un de bien. Tu as dépassé les limites (…) Quand tu parles de passif, mon amie, quand tu as rencontré Benji c’est un peu comme si tu avais gratté le bon ticket du Loto, n’oublie pas que quand tu étais ma prétendante à La Villa des coeurs Brisés, tu venais avec une frontale le soir… Maintenant que les épisodes des Marseillais ne te plaisent pas, éteins la télé. Tu étais amoureuse de Benji… Enfin on ne va parler parce que y’en a qui n’ont pas toutes les infos, mois j’en ai, pour que tu te fasses passer pour la victime c’est trop facile. »

De son côté, Océane a pris la parole et a déclaré: « Alix, je comprends la haine que tu peux avoir envers moi. Sache que si Benji et moi on était allés jusque là c’est que dans votre couple tout n’était pas si rose. Alix, je pense que tu devrais régler tes problèmes avec Benjamin surtout que tu n’as pas toujours été toute blanche avec lui. Si vraiment tu tenais à Benjamin, je ne m’exprimerais même pas mais quand je vois que tu ressors des photos Avant/Après de moi et ma soeur, qui n’a rien à voir là dedans, je trouve ça juste nul et méchant. »

Que pensez-vous de ce clash ?

