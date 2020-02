C’est vraiment tout love entre Kevin Guedj et Carla Moreau. En effet, depuis la naissance de Ruby, ils sont comblés. D’ailleurs, ils sont passés à l’étape supérieure dans leur couple puisque le jeune homme a demandé sa chérie en fiançailles lors d’un court séjour à New York.

Kevin Guedj et Carla Moreau sont passés de la guerre à l’amour fou. En effet, cela a longtemps été les montagnes russes entre les deux tourtereaux. Mais tout cela est derrière eux. D’ailleurs, leur fille Ruby les comble totalement. Mais est-ce que la belle blonde se demandait que son chéri allait lui demander sa main ? Elle a révélé à nos confrères de Melty: « Pas du tout ! Kevin, il n’aimait pas le mariage à la base. Je me suis fait à l’idée de ne pas me marier et pour le coup, il m’a surpris. Le fait d’avoir un enfant, ça a changé. Il ne voit plus les choses de la même façon ».

Mais pourquoi Kevin Guedj a finalement changé d’avis ? L’ancien jaguar s’est expliqué. « Depuis la naissance de ma fille, c’était logique. Quand je suis allé à la mairie, j’ai eu un déclic. Ce n’était pas possible qu’elle n’ai pas le même nom que sa mère. Avec l’accouchement qu’elle a vécu, c’était improbable pour moi », a-t-il précisé. En ce qui concerne la future cérémonie, les deux fiancés ont déclaré: « Ça va se passer cette année. Mais on ne peut pas vous en dire plus, parce qu’on en sait pas plus. On a pas encore réfléchi à la date – On cherche le lieu et l’endroit. On veut faire quelque chose sur 4-5 jours ». D’ailleurs, ils ne seraient pas contre l’idée que cela sera filmé.

Récemment, Carla Moreau et Kevin Guedj se sont installés à Londres après avoir été victimes d’un cambriolage. Ils ont même partagé leur nouveau quotidien avec leurs fans.

C’est vraiment tout love entre Kevin Guedj et Carla Moreau. En effet, depuis la naissance de Ruby, ils sont comblés. D’ailleurs, ils sont passés à l’étape supérieure dans leur couple puisque le jeune homme a demandé sa chérie en fiançailles lors d’un court séjour à New York.

Kevin Guedj et Carla Moreau sont passés de la guerre à l’amour fou. En effet, cela a longtemps été les montagnes russes entre les deux tourtereaux. Mais tout cela est derrière eux. D’ailleurs, leur fille Ruby les comble totalement. Mais est-ce que la belle blonde se demandait que son chéri allait lui demander sa main ? Elle a révélé à nos confrères de Melty: « Pas du tout ! Kevin, il n’aimait pas le mariage à la base. Je me suis fait à l’idée de ne pas me marier et pour le coup, il m’a surpris. Le fait d’avoir un enfant, ça a changé. Il ne voit plus les choses de la même façon ».

Mais pourquoi Kevin Guedj a finalement changé d’avis ? L’ancien jaguar s’est expliqué. « Depuis la naissance de ma fille, c’était logique. Quand je suis allé à la mairie, j’ai eu un déclic. Ce n’était pas possible qu’elle n’ai pas le même nom que sa mère. Avec l’accouchement qu’elle a vécu, c’était improbable pour moi », a-t-il précisé. En ce qui concerne la future cérémonie, les deux fiancés ont déclaré: « Ça va se passer cette année. Mais on ne peut pas vous en dire plus, parce qu’on en sait pas plus. On a pas encore réfléchi à la date – On cherche le lieu et l’endroit. On veut faire quelque chose sur 4-5 jours ». D’ailleurs, ils ne seraient pas contre l’idée que cela sera filmé.

Récemment, Carla Moreau et Kevin Guedj se sont installés à Londres après avoir été victimes d’un cambriolage. Ils ont même partagé leur nouveau quotidien avec leurs fans.