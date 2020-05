Wow, Maeva Ghennam est complètement transformée depuis le début du confinement. En effet, celle qui a beaucoup changé depuis ses débuts a perdu plus de dix kilos et a révélé son secret. STAR24 vous dit tout.

Il y a quelques heures, Maeva Ghennam s’affichait en larmes à cause de…champignons sur son corps. Plusieurs fois interrogée concernant sa transformation physique, la jeune femme a pris la parole à ce sujet sur ses réseaux sociaux. Ainsi, l’ex petite amie de Greg Yega a confié: « En ce moment, je fais du sport, je prends soin de moi. Je complexais vraiment. Pendant le tournage (des Marseillais aux Caraïbes, ndlr), j’avais pris dix kilos, j’avais explosé. Je les ai perdus depuis, je suis trop contente. J’ai retrouvé ma taille (…) J’ai fait des efforts, je mange beaucoup moins qu’avant, je fais beaucoup de sport, je prends beaucoup de thé détox. (…) Je suis trop fière de moi, j’ai vraiment bien minci ».

Concernant son déclic, il serait venu de son apparence sur les écrans dans les épisodes des Marseillais aux Caraïbes. La brune pulpeuse a ensuite précisé: « Quand je me regarde à la télé, je suis choquée… En plus la télé, ça vous rajoute cinq kilos ! Maintenant, je fais attention à tout ». Voilà des secrets qui devraient nous être utiles juste avant l’été même si les vacances vont être compliquées au vu de la situation.

Récemment, Maeva Ghennam craquait à cause du confinement et de son apparence. « Sur mes anciennes photos, j’étais une bombe atomique. Maintenant, avec le confinement je ressemble à ça. Je ne prends plus soin de moi c’est fini (…) Je vais me suicider (…) Le confinement m’a niqué ma vie, ma beauté, mon sex appeal (…) Voilà la tête que je me tape. Je ne me maquille plus, je ne m’habille plus, je ne me coiffe plus (…) C’est fini Maeva Ghennam la bombe, je vais me tuer (…) Voilà à quoi je ressemble (…) Je n’ai plus de botox (…) Je suis en dépression, j’ai pleuré (…) Je pleure (…) J’étais up maintenant je suis down (…) Je suis au summum (…) Ce n’est pas possible (…) Il n’y a plus rien qui va (…) Je rentre à Marseille, je vais un retapage de facade (…) Je me remets en question (…) Je suis tellement triste », a-t-elle lâché en larmes.

Bravo à elle en tout cas !

