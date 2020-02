Dans quelques jours, Maeva Ghennam sera de retour sur les écrans dans les Marseillais aux Caraïbes. Lors de ce tournage, elle aurait remis le couvert avec Greg Yega. Mais avant de découvrir pourquoi ils ne sont plus ensemble, on sait déjà l’homme qui lui ferait actuellement tourner la tête et c’est surprenant ! STAR24 vous dévoile tout.

Après avoir été victime d’un cambriolage, Maeva Ghennam a poussé un coup de gueule face aux rumeurs. « Bien évidemment que non, je n’ai pas inventé ça pour aller vivre à Dubaï par rapport aux impôts. Je vis en France, je paie mes impôts, et je compte bien rester en France. J’ai d’ailleurs acheté une maison il n’y a pas longtemps, je voulais garder la surprise, mais je suis obligée de le dire parce que vous n’arrêtez pas de dire que je veux partir vivre à Dubaï. Et quand bien même, si j’avais envie de partir à Dubaï, je l’aurais fait, je ne me serais pas inventé une tentative de cambriolage ». Mais c’est bel et bien en France qu’elle compte résider puisqu’elle vient de dévoiler sa nouvelle demeure.

D’ailleurs, il y a un autre sujet qui agite la Toile. Il s’agit du rapprochement entre Sissika et la jeune femme. Ce n’est pas la première fois que leur complicité est remarquée sur la Toile. Pas sûr que cela plaise à Astrid Nelsia qui a déjà eu des différends avec la candidate. Et pour cause, la jolie brune a posté des commentaires tels que : « Tu es le plus beau mon homme. Je t’aime (…) Mon amour à ça moi. Le plus beau’«

Sachant que la candidate de LVDCB5 est déjà en couple en ce moment, pas sûr que cela la perturbe tant que ça ! En tout cas, Maeva Ghennam n’a pas encore réagi à cette histoire de relation !

