Au vu de l’annonce du confinement sur quinze jours en prévention de la pandémie provoquée par le Coronavirus, certains ont pété les plombs. De là, il y a eu une pénurie de pâtes ainsi que de papiers toilettes. Alors qu’elle postait une photo avec ses réserves, Maeva Ghennam s’est faite lyncher par les internautes. De là, celle qui est sortie avec Sissika a poussé un énorme coup de gueule.

Maeva Ghennam a récemment profité de sa visibilité pour sensibiliser ses followers quant aux règles du confinement. D’ailleurs, elle a donné de ses nouvelles accompagnée de paquets de pâtes sur Instagram. « J 3 de confinement mes amours ☺️☺️ Ça se passe comment pour vous ? Vous faite quoi ???? Moi je suis avec mon fils @hermes_ghennam ont tuent le temps comme on peux et heureusement qu’ont a le stock de pâtes et de P Q 😂😂😂😂😂💜💜💜💜 A ce soir à partir de 18h50 sur W9 pour tuez le temps #JeSauveDesVies #JeResteChezMoi #restezchezvous« , a écrit l’ex de Greg Yega.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 18 Mars 2020 à 8 :42 PDT

Alors que ce cliché a agité les internautes, Maeva Ghennam n’a pas hésité à riposter. Sur Snapchat, celle qui s’est confiée sur son premier amour décédé a lâché: « Alors déjà, je n’ai pas vidé le stock de pâtes. C’est vous qui avez vidé le stock de pâtes, parce que quand je suis partie faire mes courses, il n’y en avait plus ! Deuxio, il y a peut-être huit paquets de pâtes et on est trois ! Il faut bien qu’on se nourrisse ! On est en confinement pendant quinze jours ! On fait quoi ? On ne mange pas ? (…) Je suis partie au Géant Casino et il y avait plein de papier toilette les amis. Et je n’ai pris que quatre paquets les gars ».

Au moins, cela a le mérite d’être clair. Et vous, comme Maeva Ghennam, avez-vous fait des réserves ?

