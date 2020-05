Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraibes », Nacca a choqué tout le monde. Bien qu’Océane El Himer était l’ennemie numéro un des téléspectateurs, le comportement du fraté à son égard n’a pas été validé. Mais qu’en pense le chéri d’Éloïse des mois après le tournage ? On a la réponse !

Océane El Himer a décidé de faire ses valises après la trahison de Nacca. Alors que la jeune femme dormait avec son chéri, ce dernier a rejoint Éloïse dans la nuit… et a couché avec elle. Son attitude lui a valu les foudres des internautes. Même si certains ont crié au retour de balles de la part du karma, d’autres ont eu de la peine pour la sœur jumelle de Marine. D’ailleurs, cela n’a pas mis en valeur le jeune homme au vu de ce qu’il a vécu l’année dernière avec Milla Jasmine lors du tournage du cross et l’arrivée de Mujdat. Quelques mois plus tard, celui qui a fait craquer Nathalie Andréani a donné son avis concernant ce qu’il a fait dans la story Snapchat.

Ainsi, Nacca a donné son avis et s’il regrettait ce qu’il a fait à Océane El Himer. « Le problème c’est que je suis tout le temps gentil on me prend pour un c*n (…) ça m’a gonflé. Je me suis couché avec Océane, je me suis réveillé dans la nuit, je n’étais pas bien. La veille, elle faisait que de dire que j’étais un brownie (…) C’est la faute d’Océane (…) Elle me prenait pour un jambon. Toute la nuit, ça m’a cogité (…) Je me suis levé et j’ai croisé Éloïse on a parlé (…) J’ai regretté la manière dont ça s’est passé » a lâché le jeune homme. Pas très convaincant !

Au final, depuis le tournage des Marseillais aux Caraïbes, Nacca est toujours en couple avec Eloise. D’ailleurs, ils vivent même ensemble aujourd’hui.

Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraibes », Nacca a choqué tout le monde. Bien qu’Océane El Himer était l’ennemie numéro un des téléspectateurs, le comportement du fraté à son égard n’a pas été validé. Mais qu’en pense le chéri d’Éloïse des mois après le tournage ? On a la réponse !

Océane El Himer a décidé de faire ses valises après la trahison de Nacca. Alors que la jeune femme dormait avec son chéri, ce dernier a rejoint Éloïse dans la nuit… et a couché avec elle. Son attitude lui a valu les foudres des internautes. Même si certains ont crié au retour de balles de la part du karma, d’autres ont eu de la peine pour la sœur jumelle de Marine. D’ailleurs, cela n’a pas mis en valeur le jeune homme au vu de ce qu’il a vécu l’année dernière avec Milla Jasmine lors du tournage du cross et l’arrivée de Mujdat. Quelques mois plus tard, celui qui a fait craquer Nathalie Andréani a donné son avis concernant ce qu’il a fait dans la story Snapchat.

Ainsi, Nacca a donné son avis et s’il regrettait ce qu’il a fait à Océane El Himer. « Le problème c’est que je suis tout le temps gentil on me prend pour un c*n (…) ça m’a gonflé. Je me suis couché avec Océane, je me suis réveillé dans la nuit, je n’étais pas bien. La veille, elle faisait que de dire que j’étais un brownie (…) C’est la faute d’Océane (…) Elle me prenait pour un jambon. Toute la nuit, ça m’a cogité (…) Je me suis levé et j’ai croisé Éloïse on a parlé (…) J’ai regretté la manière dont ça s’est passé » a lâché le jeune homme. Pas très convaincant !

Au final, depuis le tournage des Marseillais aux Caraïbes, Nacca est toujours en couple avec Eloise. D’ailleurs, ils vivent même ensemble aujourd’hui.