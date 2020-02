Alors que Benjamin Samat a déclaré la guerre à Alix, son BFF Nicolas fait aussi beaucoup parler de lui. En effet, des rumeurs disent que l’ancien prince de Safia Alba serait en couple avec Océane El Himer. L’occasion de mettre les choses au clair. STAR24 vous dit tout !

Il y a quelques semaines, Aqababe révélait que Océane El Himer, la sœur jumelle de Marine, était en couple avec Nicolas. D’ailleurs, Safia Alba nous avait donné son avis sur ce couple qui était annoncé au casting de Moundir et les apprentis aventuriers 5. « Non, je n’étais pas au courant. Bah Océane, c’est la sœur de quelqu’un. C’est la sœur de Marine comme moi je suis la sœur de Milla c’est pareil. Nicolas doutait de ma sincérité dû au fait que je sois la sœur de Milla. Donc pour le coup, il est avec la sœur de quelqu’un. Ça m’étonne. C’est vrai que Emma est blonde, il aime les blondes. Mais on peut avoir un type et voir une autre personne qui est très jolie en face et avec qui on a une complicité », a-t-elle confié.

D’ailleurs, le blogueur @wassim.tv a tenu à éclaircir la situation concernant les véritables rapports entre Benji et Marine ou encore Océane et Nicolas. Ainsi, il a précisé: « Après les Princes de l’amour 5, Nicolas Ferrero et Océane El Himer se sont rencontrés à Monaco où il travaillait dans une boîte de nuit. Ils ont couché ensemble et ils se sont mis en couple pour quelques jours et après, ils se sont séparés mais ça reste des ex ».

