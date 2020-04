Dans les derniers épisodes des « Marseillais aux Caraibes », Paga n’a pas hésité à quitter l’aventure après avoir pris la défense de son meilleur ami Greg Yega laissant Victoria seule livrée à elle-même. Quelques mois plus tard et réconcilié avec Benjamin Samat, où en est le beau blond avec la candidate ? On a enfin la réponse !

Depuis sa rupture avec Adixia, Paga a du mal à retrouver chaussure à son pied. Pourtant, sur le tournage des Marseillais aux Caraïbes, le feeling semble être bien passé avec la petite nouvelle Victoria malgré quelques hauts et quelques bas. Seulement voilà, juste avant l’annulation du tournage à cause du Coronavirus et du confinement, les deux candidats étaient annoncés au casting des Apprentis Aventuriers 5… en tant qu’ex ! Mais alors que s’est-il passé pour que celui qui a quitté la villa lors des derniers épisodes se sépare de la jeune femme ? Nous avons enfin le fin mot de l’histoire !

C’est au cours d’un live Instagram avec Julien Tanti où Paga était accompagné de Greg Yega avec qui il est confiné, qu’il a donné la réponse. « La vraie histoire c’est qu’elle est rentrée, je pense qu’elle s’est déconnectée de l’aventure et pendant deux semaines elle ne répondait jamais aux WhatsApp. Petit à petit j’ai lâché et j’ai mes torts aussi ! J’aurai dû être plus présent » a d’abord révélé le jeune homme. Et lorsque le papa de Tiago Tanti lui a demandé s’il a trompé la belle blonde, Paga a répondu: « Franchement non et tu le sais, tu étais avec moi ! Je ne rigole pas, quand j’ai tort, je te le dis. Le 31, pour le jour de l’an, quand on lui a dit de venir, elle n’est pas venue. On devait partir au ski, je lui ai proposé, elle ne voulait pas venir. À un moment donné frérot, c’est bon ! Peut-être qu’elle est trop jeune !« .

Pour le moment, la principale concernée n’a pas répondu aux propos du fraté !

