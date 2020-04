Il y a quelques jours, Paga quittait la villa des « Marseillais aux Caraïbes ». Mais très vite, le fraté s’est rabiboché avec Benjamin Samat et est revenu dans l’aventure. Au cours d’un live Instagram, le jeune homme a fait des confidences touchantes sur son état de santé mentale et c’est bouleversant !

Décidément, Paga multiplie les confidences lors de ses lives Instagram. Récemment, il a révélé pourquoi il s’est séparé avec Victoria et s’il l’a trompée auprès de son fraté Julien Tanti. « La vraie histoire c’est qu’elle est rentrée, je pense qu’elle s’est déconnectée de l’aventure et pendant deux semaines elle ne répondait jamais aux WhatsApp. Petit à petit j’ai lâché et j’ai mes torts aussi ! J’aurai dû être plus présent (…) Franchement non et tu le sais, tu étais avec moi ! Je ne rigole pas, quand j’ai tort, je te le dis. Le 31, pour le jour de l’an, quand on lui a dit de venir, elle n’est pas venue. On devait partir au ski, je lui ai proposé, elle ne voulait pas venir. À un moment donné frérot, c’est bon ! Peut-être qu’elle est trop jeune ! » a-t-il lâché.

Il y a quelques années, l’ex fiancé d’Adixia a traversé une époque difficile. A l’époque, il a même été voir un psychiatre pour aller mieux et prenait même des médicaments lors d’un tournage dans le plus grand des secrets au cours de quelques confidences à son agent Magali Berdah! « Je me suis levé le matin et j’ai commencé à avoir des idées noires. Je faisais que pleurer. Je voulais que dormir. Je me posais des questions existentielles. Mon cerveau, il se déconnectait. Je broyais du noir. J’ai eu des périodes où je me demandais de ce que je faisais là. J’ai vu un psychiatre. Il m’a dit soit je prends des cachets, soit dans un mois je me faisais interné », a raconté Paga. Fort heureusement, cela va mieux désormais !

