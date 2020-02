Dans quelques jours, Paga sera de retour sur les écrans dans les Marseillais aux Caraïbes. Malheureusement, il traverse une période plutôt difficile. Et pour cause, l’ex petit ami de Hilona vient de perdre l’un de ses proches. Un chagrin qu’il a partagé avec ses followers. STAR24 vous donne tous les détails.

C’est sous le signe de la tristesse et du deuil que Paga commence son mois de Février. En effet, le candidat des Marseillais aux Caraïbes vient de perdre l’un de ses amis. Face à cette triste nouvelle, il a tenu à lui rendre hommage sur Instagram. Ainsi, le fraté a posté une photo de groupe où son ami apparaît accompagnée du message suivant en légende: « Repose en paix mon frère @rom_mano on t oubliera jamais 😞❤️ on se croisera au paradis ❤️« . De son côté, Greg Yega, son meilleur ami, a lui aussi partagé une photo de leur ami en story et a écrit: « Repose en paix« .

D’ailleurs, celui qui s’est moqué de son ex Adixia qui a sorti un livre a reçu du soutien en masse face à cette triste nouvelle. Paga a ainsi pu lire des commentaires tels que: « Courage Paga », « Condoléances à toi et à tes amis » ou encore « Choquée… qu’il repose en paix » et « Mes condoléances et courage ». Mais aussi : « Qu’il repose en paix », « Toutes mes condoléances… Courage à sa famille et ses proches » et « Toute mes condoléances la mort n’arrête pas l’amour, ni l’amitié qu’il repose en paix ». Et également: « Toutes mes condoléances et courage dans cette épreuve. Condoléances à sa famille », « Qu’il repose en paix notre boulanger de la penne il a fait la pièce monté a ma fille avec les gâteux il était géniale réponse en paix ».

Bon courage à Paga ainsi qu’aux proches du défunt Romain Sinigaglia. Nous leur adressons toutes nos condoléances.

