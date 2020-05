Victoria fait partie des nouvelles recrues des fratés dans le cadre du tournage des « Marseillais aux Caraïbes ». Très caractérielle, la jeune femme a vécu une aventure haute en couleurs notamment à cause de sa relation passée avec Paga. Mais serait-ce la raison pour laquelle elle ne regarde plus les épisodes ? STAR24 vous en dit plus.

Il y a quelques jours, Paga profitait du confinement pour mettre fin aux rumeurs concernant sa rupture avec Victoria. De ce fait, le fraté a expliqué au cours d’un live sur Instagram avec Julien Tanti: « La vraie histoire c’est qu’elle est rentrée, je pense qu’elle s’est déconnectée de l’aventure et pendant deux semaines elle ne répondait jamais aux WhatsApp. Petit à petit j’ai lâché et j’ai mes torts aussi ! J’aurai dû être plus présent (…) Je ne rigole pas, quand j’ai tort, je te le dis. Le 31, pour le jour de l’an, quand on lui a dit de venir, elle n’est pas venue. On devait partir au ski, je lui ai proposé, elle ne voulait pas venir. À un moment donné frérot, c’est bon ! Peut-être qu’elle est trop jeune ! ».

De son côté, Victoria a à plusieurs reprises révélé qu’ils n’étaient plus en contact. Mais que pense-t-elle des récents épisodes des Marseillais aux Caraïbes ? Celle qui s’est livrée sur sa chirurgie et son nouveau nez a expliqué qu’elle ne suivait pas l’émission tout en révélant les raisons et c’est surprenant. « Honnêtement non pas trop. Je suis grave sensible et revoir des embrouilles par exemple ça me re énerve du coup je préfère ne pas être tendue pour rien » a ainsi confié la belle blonde. Il est vrai que le tournage a été fort en émotions pour tous les candidats. D’ailleurs, Benjamin Samat a lui aussi avoué qu’il boycottait les épisodes.

Que pensez-vous de la nouvelle recrue des fratés ?

