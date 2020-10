Il y a quelques mois, Antoine Goretti s’envolait vers la Thailande pour les Apprentis Aventuriers 5 en binôme avec Beverly Bello. Mais le tournage a été interrompu à cause du Coronavirus. Aujourd’hui, c’est son activité sur les réseaux sociaux qui a fait parler les admirateurs de l’ex de Julie.

Un an après sa participation à la Villa des cœurs brisés 5, Antoine Goretti a fait son retour sur les écrans grâce aux Marseillais VS le reste du monde 5. D’ailleurs, il s’était expliqué sur son élimination à travers Snapchat. « ça c’est pas exactement passé comme ça a été montré (…) il y a beaucoup plus de stratagèmes qu’il n’y paraît (…) C’est un choix éditorial de la production, je le comprends (…) c’est le jeu (…) Je sentais l’entourloupe arriver (…) ils m’ont dit dans les yeux qu’ils allaient voter contre Angèle alors qu’au fond ils voulaient pas voter contre Angèle ils voulaient voter contre moi (…) Je leur ai dit : ‘C’est pas très honnête, moi je vous ai demandé dans les yeux, dites-moi que vous voulez m’éliminer’ parce que moi j’ai été franc (…) Si jamais ça se refait un jour, je réfléchirai différemment, je ferai plus confiance à certains et moins à d’autres (…) j’essayerai de mettre plus de stratégies en place pour sauver ma tête » a-t-il confié.

Et si certains fans ont été dégoûtés, ils ont pu se consoler sur le compte Instagram de celui qui a dévoilé son nouveau crush. En effet, Antoine Goretti a fait tomber la serviette et cette mise à nu semble avoir fait un carton entre ses muscles joliment tracés et ses tatouages bien placés… Il y en a plus d’une à qui il a dû faire tourner la tête. On vous laisser admirer le résultat de vos propres yeux juste ici :

Alors, on valide le nouveau cliché sexy d’Antoine Goretti ou pas ?

