L’année 2020 a commencé sous le signe de l’amour pour Camille Froment. Après avoir participé aux Marseillais VS le reste du monde 4, la jeune femme aurait retrouvé chaussure à son pied. D’ailleurs, elle vient de présenter l’heureux élu sur son compte Instagram.

Depuis le tournage du cross où elle a été trahie, Camille Froment s’est faite plus discrète. D’ailleurs, elle n’a pas suivi ses fratés au Mexique. Après avoir eu des relations amoureuses médiatisées un peu difficile, la belle blonde s’est faite plus discrète. Ainsi, « vivons heureux vivons cachés » a pris tout son sens. En effet, elle nous avait caché qu’elle avait retrouvé l’amour… jusqu’à ces dernières heures.

C’est en compagnie d’un jeune homme dont le visage est caché que Camille Froment a adressé ses vœux pour 2020 sur Instagram. « Happy New Year ✨💖 Make 2020 even better than 2019…. I wish you all happiness, health and love 💞 #love #2020 #newyear« , a écrit l’ex de Jonathan Matijas.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camille (@camillefroment_) le 1 Janv. 2020 à 7 :30 PST

Alors forcément, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de réagir à cette publication. Au vu des commentaires reçus par Camille Froment, il semblerait qu’ils sont ravis de cette nouvelle relation. Ainsi, elle a reçu des messages tels que : « Elle a le droit au bonheur car c’est une fille qui se respecte et c’est très rare de nos jours. Plein de bonheur à toi Camille tu le mérite tellement. Et bonne année 2020❤️❤️ ». Ou encore « Tres belle photo , je trouve que tu merites tellement mieux que la télé , cet univers malsain qui va à la perte des gens. Tu es simple et tu merites le bonheur simple. Bonne année. ».



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dadinho (@dadinho_leybou) le 1 Janv. 2020 à 10 :11 PST

Concernant l’heureux élu, il semblerait qu’il s’agisse d’un certain Dadinho Leybou qui serait rappeur. D’ailleurs, le jeune homme a lui aussi pris une photo avec la belle blonde tout en prenant le soin de cacher son visage mais que l’on reconnaît facilement.

