Après plusieurs semaines de rumeurs, Benjamin Samat a enfin officialisé sa relation avec Maddy Burciaga. A l’occasion de la diffusion de LMVSMONDE5, le jeune homme est revenu sur son histoire passée avec Marine El Himer durant l’aventure. STAR24 vous raconte tout.

Dans les derniers épisodes des Marseillais VS le reste du monde 5, Océane El Himer découvrait que sa sœur jumelle Marine sortait avec Benjamin Samat. De quoi la faire bouillir au vu de ses antécédents avec le candidat. Interrogé sur sa relation passée au cours de son interview accordée à nos confrères de Gossip Room, le jeune homme a commencé par avouer: « Je pense qu’on n’attendait pas les mêmes choses au même moment (…) Je pense qu’elle était encore attachée à son ex. Et moi, ça m’a dérangé. Je la sentais distante. Donc a pris tout simplement nos distances elle et moi ».

Mais le candidat de LMvsMonde5 ne s’est pas arrêté là. Benjamin Samat a ensuite ajouté: « On a pris des chemins différents sans forcément se disputer. Elle fait sa vie de son côté. Moi, je fais la mienne du mien et tout va très bien (…) Plus du tout de contact. Je n’ai jamais été amoureux de Marine. Je commençais vraiment à m’attacher à elle et encore plus quand on est sortis de l’aventure. Et puis quand j’ai vu que nos caractères et nos tempéraments ne collaient absolument pas en dehors, ça m’a refroidi direct ».

Pas sûr que ces révélations fassent plaisir à la principale concernée. Toutefois, Marine El Himer ne semble pas si affectée que cela puisqu’elle a récemment avoué qu’elle regrettait sa relation avec Benoît Paire. Reste à savoir si le jeune homme va revenir sur les écrans en compagnie de sa nouvelle chérie et surtout, si une confrontation entre tous les candidats va avoir lieu. Affaire à suivre.

