La guerre est déclaré entre Nacca et Victoria. Les fesses entre les deux chaises, Éloïse a eu du mal à prendre position et avait même menti à son chéri pour son amie à l’époque du tournage des Marseillais VS le reste du monde 5. La belle blonde s’est livrée sur Snapchat.

C’est toujours autant l’amour fou entre Nacca et Éloïse. Pourtant, Victoria a récemment fait des déclarations au sujet de leur couple. « Le truc chelou, c’est qu’Eloïse se cachait de Nacca pour m’appeler. Elle m’a dit clairement qu’il ne voulait pas qu’elle me parle. Et il a fait la même chose avec Maissane. La principale intéressée ne s’exprime pas. Posez-vous des questions ! Nacca, il fait le vide autour d’elle (…) Je voyais une fille pas bien et rabaissée constamment. Et une fille qui n’a plus de copines autour d’elle (…) Il faut dénoncer quelque chose de grave. Elles nous a boycotté avec Maissane, parce que Nacca lui a demandé ! (…) Captez juste que la principale intéressée ne s’exprime pas », a lâché celle qui a été recadrée par Julien Guirado.

Seulement voilà, c’était sans compter la réaction de la principale concerné qui a finalement répondu. Éloïse a alors déclaré sur Snapchat: « Après l’aventure, j’avais retrouvé mon homme et tout était parfait. Avec Victoria, on avait une amitié forte. Je lui ai reparlé et je n’ai pas voulu le dire à Nacca, parce que j’avais peur de le vexer. J’ai mis la tête dans le trou et j’ai menti à Nacca (…) J’ai tellement pas voulu le vexer et lui faire de la peine que je lui ai menti. Il a fini par le savoir. Il a mal pris ce mensonge. C’est normal. J’ai eu tort et je n’ai pas eu le courage de dire à Nacca que je reparlais à Victoria. Plus les jours passaient et plus je me suis enfoncée dans mon truc (…) Nacca voulait juste que les choses s’arrangent même de son côté. Je n’ai pas pensé à lui et j’ai été égoïste. Quand il a su que j’avais menti, on s’est disputés. J’ai remis toute la faute sur Nacca auprès de Victoria (…) J’ai préféré mettre le bec dans l’eau et ne plus donner de nouvelles à Victoria. Au final, ça a mis une haine entre eux. La situation s’est empirée et elle ne s’est pas arrangée. Tout ça est parti de moi et d’un manque de franchise. Je veux juste que ça s’arrête (…) Il me traite comme une princesse et là, ça prend des proportions gravissimes (…) Il n’est pas mauvais avec moi, au contraire ».

Que pensez-vous de sa version des faits ?

