Il y a quelques jours, Illan évoquait sa rupture avec Victoria pour finalement annoncer leur réconciliation. Malheureusement, ce retournement de situation n’aura été que de courte durée. Cette fois-ci, cela semble bel et bien terminé. STAR24 vous donne tous les détails.

Décidément, c’est les montages russes entre Illan et Victoria. Après avoir annoncé leur rupture, le jeune homme était revenu sur ses propos et avait déclaré sur Snapchat: « Oui je suis avec Victoria, ne vous inquiétez pas. C’est juste que parfois des embrouilles de couple ça arrive. En plus, moi je suis quelqu’un d’assez impulsif. Parfois ça va vite. Ne vous inquiètez pas, tout va bien. Tout va très bien ».

Finalement, les deux candidats des Marseillais VS le reste du monde 5 ont de nouveau rompu. Comme l’a révélé Illan qui déteste Jonathan Matijas, cette décision a été prise par Victoria. Ça ne fait jamais plaisir de se séparer. Ce n’est jamais cool. Surtout que ce n’est pas ma décision. On ne peut pas en vouloir à l’un ou l’autre. Victoria n’a rien fait et moi non plus. Elle a essayé, mais tu ne peux pas forcer quelqu’un à t’aimer. Je pense que j’étais plus investi dans cette relation qu’elle. Je ne peux pas lui en vouloir, parce qu’elle ne m’a jamais caché qu’elle n’était pas amoureuse de moi. Ça n’a pas marché. C’est comme ça. C’est la vie » a-t-il expliqué ce weekend. Et pour cause, beaucoup lui ont reproché de recommencer à poster des messages du genre et de faire semblant.

Il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des gens. Malheureusement, c’est Illan qui aurait été infidèle à Léana qui en a payé les frais cette fois-ci. Cependant, ce n’est pas totalement « terminé » puisque les téléspectateurs vont pouvoir suivre leur lovestory dans les prochains épisodes des Marseillais VS le reste du monde 5.

