Inès Sberro a fait son entrée dans Les Marseillais VS le reste du monde 5 après le départ de Milla Jasmine. Très vite, Paga est tombé sous son charme et ils se sont rapprochés. Mais que s’est-il passé entre eux ? La belle brune a donné la réponse à nos confrères de Melty.

Dès son arrivée, Inès Sberro a eu un coup de cœur pour Paga et vice versa. Interrogée à ce sujet, la jeune femme s’est livrée sur son attirance pour celui qui a failli être interné à Melty et a déclaré: « L’attirance est réciproque. Après oui, ça va vite. Dans la vraie vie, tu ne passes pas toute une journée avec une personne que tu viens de connaitre. De vivre ensemble, ça change tout. Les choses vont beaucoup plus vites (…) Je ne connais pas toute sa vie non plus. C’est vrai qu’il s’est lié à beaucoup de filles différentes et à chaque fois, il s’est trompé. Mais chaque relation est différente. Sa réputation me faisait peur, mais j’avais les épaules assez solides. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après il y a des choses qui ont fait qu’on s’est un peu pris la tête ».



Au final, on peut voir dans le générique que Paga s’est remis en couple avec Océane El Himer. Mais pourquoi cela n’a pas fonctionné avec Inès Sberro ? Elle s’explique: « Ça n’a pas marché que ça soit de son côté comme du mien. L’arrivée d’Océane a fait que… Déjà c’est son ex. Il avait peut-être encore quelque chose pour elle, je ne sais pas. Et quand on a flirté ensemble, j’ai remarqué que ça ne marchait pas. Il est très superficiel. Il est très physique et il n’apprend pas à connaitre la personne. Ça m’a repoussé ».

Voilà qui a le mérite d’être clair. Dommage pour eux !

