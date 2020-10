Dans l’épisode des Marseillais VS le reste du monde 5 diffusé hier soir, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont eu un accrochage. Face aux réactions des téléspectateurs, la maman de Maylone a tenu à faire une mise au point sur les réseaux sociaux.

Cela a beau être l’amour fou entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Mais cela leur arrive également de passer par des moments difficiles ou de petits accrochages comme dans tous les couples. C’est ce que les téléspectateurs ont pu découvrir dans l’épisode de LMvsMonde5 diffusé hier soir. Alors que ses parents regardaient le programme, celle qui a dévoilé son nouveau popotin sans gaine a décidé de réagir à ce sujet. En effet, on a pu y découvrir une dispute entre les deux époux.

L’occasion pour Jessica Thivenin de clarifier les choses en disant : « Pour les quelques personnes qui me disent ‘Je suis choqué que vous vous disputiez’ : oui, on se dispute. On est un couple, on se dispute. Après on se dispute pour des choses pourries. Vous allez voir. Jamais pour des trucs de ouf. Ce n’est jamais des histoires de tromperies ou de messages. On se fait totalement confiance. Donc, c’est toujours pour des histoires de merde. Mais, oui effectivement on se dispute, comme tous les couples. Ça va être pour une chaussette, pour un dentifrice, pour un pantalon, pour des conneries. Des fois, oui on s’embrouille fort, des fois on crie. Et encore je suis plus calme que lui. Lui il a un tempérament plus impulsif que moi. Moi je préfère me calmer dans mon coin ». Mais comme d’habitude, cela ne dure jamais bien longtemps et les amoureux se sont vite réconciliés. Plus de peur que de mal.

En tout cas, pour ceux qui demandaient ce qu’il en était entre Jessica Thivenin et Carla Moreau, elle en a récemment parlé sur Snapchat.

