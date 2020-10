Dans les derniers épisodes, Carla Moreau a décidé de quitter le tournage des Marseillais VS le reste du monde 5 de son plein gré. Mais une question taraude les internautes : où en est-elle avec Jessica Thivenin ? La chérie de Thibault Garcia a fait le point sur Snapchat.

Jessica Thivenin s’est beaucoup attiré les foudres des téléspectateurs par rapport à son attitude envers Carla Moreau. Face aux critiques, la maman de Maylone a commencé par déclarer sur Snapchat: « A la télé c’est un contexte très différent. A la télé c’est très différent parce que on est tous ensemble sans téléphone et on discute de toutes les histoires de la villa (…) Par exemple quand Greg va embrasser Angèle, il va venir raconter comment ça s’est passé (…) Vous ne pouvez pas juger sur certains épisodes. On est filmés du matin au soir et ils diffusent 40 minutes d’épisodes. Vous ne pouvez pas vous figer dessus. On a tendance à avoir une image des gens qui n’est pas la bonne ».

En ce qui concerne Carla Moreau, Jessica Thivenin a révélé: « Vous êtes beaucoup à me demander ma relation avec Carla aujourd’hui. Honnêtement, on ne se parle pas trop. On se dit bon anniversaire à nos enfants. On ne se donne toujours pas de nouvelles. Elle s’est excusée à mes parents (…) Point final. J’en suis là avec ma relation avec Carla (…) Avec les Tanti on se donne des nouvelles de temps en temps. Avec Benji, on se voit beaucoup plus (…) On a tous des vies (…) Sinon ça va ! »

Voilà qui a le mérite d’être clair. L’amitié entre Carla Moreau et Jessica Thivenin ne semble pas prête à prendre un meilleur tournant actuellement. Qu’en pensez-vous ? Celle qui a dévoilé les premiers résultats de ses nouvelles fesses pourrait-elle se réconcilier avec elle à l’avenir selon vous ? Affaire à suivre.

