Le temps fait parfois bien les choses et ce n’est pas Julien Tanti qui dira le contraire. Mais le fraté emblématique doit-il sa transformation à l’âge pris depuis ses débuts ou un bon coup de bistouri ? Le mari de Manon Marsault a mis fin au suspens. STAR24 vous raconte tout.

Ce n’est une nouvelle pour personne : plusieurs candidates des Marseillais ont déjà eu recours à la chirurgie esthétique comme Maeva Ghennam, Carla Moreau ou encore Manon Tanti et plus récemment Jessica Thivenin pour s’offrir de nouvelles fesses. Récemment, la belle blonde s’est livrée sur sa dernière opération et a raconté: « aujourd’hui je suis à J14 de mon opération. Donc je suis hyper contente, ça va. Bon c’est désagréable, c’est pas la meilleure opération que j’ai faite pour être honnête. Mais ça va, c’est juste un petit long d’être soit debout, soit allongée sur le ventre, c’est agaçant quoi (…) C’est relou mais bon ça va aller, il me reste 4 semaines et je reprends ma vie tout à fait normalement, le 1er novembre, vie normale (…) Quoi qu’il arrive, je suis très contente de ce que je vois dans mon miroir, je suis tellement ravie. donc c’est le principal, c’est que je sois moi heureuse, les autres qui parlent je m’en fou, les avis des uns les autres peu importe (…) Tout va bien, je suis heureuse, tout va bien dans ma vie, je suis comblée ».

Mais les garçons ont aussi sauté le cap comme par exemple Paga, Thibault Garcia et Julien Tanti. Cette fois-ci, c’est le papa de Tiago et Angelina qui a fait parler après avoir posté un montage de lui à ses débuts dans les Marseillais et de lui maintenant. Le motif ? Certains l’accusent d’avoir abusé de la chirurgie.

Face à cette agitation autour de son apparence, Julien Tanti a tenu à faire une mise au point et a déclaré: « Je vous ai partagé une photo de moi avant/après et on m’a dit que j’avais recollé mes oreilles, modifié mon regard et mon nez. Mais pas du tout ! Le seul truc que j’ai fait, ce sont mes dents ! Tout le reste, je n’ai rien touché. C’est impossible qu’on me fasse une anesthésie générale. Impossible ! Que les dents les gars. Après avec la vieillesse, apparement quand on vieillit, on s’embellit ». Une explication qui a le mérite d’être clair.

