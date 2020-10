Décidément, Maeva Ghennam en a eu des histoires dans les Marseillais vs le reste du monde 5. Après son rapprochement avec Marvin, la jeune femme a eu un coup de coeur pour Kevin Zampa et ce crush a été réciproque.

Bien qu’il ait décidé de se retirer de la télé-réalité après la Villa des cœurs brisés 5, Kevin Zampa s’est finalement laissé tenter par Les Marseillais VS le reste du monde 5. D’ailleurs, il s’est confié sur son intégration au micro de nos confrères de Télé-Loisirs : « J’avais une légère appréhension qui a disparu très vite. Je n’étais pas impressionné parce que ce sont Les Marseillais, mais parce qu’à chaque fois qu’on rentre dans une aventure on ressent cette petite appréhension. On passe subitement de notre vie normale à un univers où tout est démultiplié. Donc il faut un petit peu de temps pour s’adapter, mais ça va, tout s’est bien passé ! J’ai vu tout de suite que le feeling était bien passé avec tout le monde, que ce soit les Marseillais ou le Reste du Monde. Il y a même eu un petit crush … ».

Et ce crush n’est autre que Maeva Ghenam qui pourrait se réconcilier avec Camille Froment. Kevin Zampa a apporté quelques précisions en disant: « En fait, avec Maeva on s’était croisé quelques fois lors de soirées, mais on ne s’était jamais parlé. Là on s’est vus, on a discuté et le feeling est passé direct. D’ailleurs, lors de mon entrée dans la maison, elle était très sympathique ! J’étais à deux doigts de lui demander de prendre mes valises ! (rires). J’ai eu un vrai coup de cœur, on a bien accroché, les mêmes délires, on a beaucoup rigolé… Mais, se mettre en couple tout de suite, je ne pense pas que c’était ce qu’elle voulait et ce que je voulais non plus ».

Vont-ils se mettre ensemble selon vous ?

