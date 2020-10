Manon Tanti a-t-elle délaissé ses copines de télé-réalité depuis qu’elle est en froid avec Carla Moreau ? Accusée de ne pas être fidèle en amitié, la maman de Tiago et Angelina a poussé un violent coup de gueule pour mettre les choses au clair sur Snapchat.

Manon Tanti change-t-elle de copine comme de chemises ? Face aux tacles reçus des internautes, la maman de Tiago et Angelina a révélé qu’elle trouvait cela bizarre les personnes qui ne s’affichaient qu’avec une copine. Un peu comme Carla Moreau qui n’aurait plus que Maeva Ghennam ! Mais la jeune femme ne s’est pas arrêtée là. La BFF de Laura Lempika a ajouté: « Je lis de partout que je change de copines comme de chemises. J’ai toujours eu plein de copines dans ma vie. C’est bizarre les gens qui ont une seule amie ! La plupart des gens ont plusieurs amies (…) Après il y a plusieurs degrés d’amitié. Il y a les connaissances, les copines, les amies, les meilleures amies et les soeurs (…) Pour votre gouverne, je ne change pas de copines comme de chemises (…) Je suis très fidèle en amitié (…) Je suis quelqu’un qui est là pour ses copines ».

Récemment, Manon Tanti a poussé un coup de gueule qui aurait pu être destiné à Carla Moreau où elle a lâché: « Certaines personnes feraient bien de revoir leurs sources. ou plutôt, certaines personnes feraient bien d’arrêter de mentir. Et du coup, de faire mentir d’autres personnes. (…) C’est facile d’essayer de faire l’imbécile. J’y arrive très bien. Mais tranquillement, tranquille, à charge de revanche. Cette personne ou ces personne, je crois, on sous estimé ma petite intelligence. C’est à dire que je suis au courant de tout. Comment, pourquoi, qui, quand. C’est pas compliqué, je peux pas être plus au courant que ça. Mais tranquille, je laisse faire (…) Moi qu’on m’aime ou qu’on m’aime pas, je suis quelqu’un de frontal. J’ai un problème avec quelqu’un, je règle ce problème avec quelqu’un. Je suis quelqu’un d’assez sanguine, et c’est un de mes défauts, et je dis ce que je pense. C’est pas le cas de tout le monde. (…) D’autres personne, d’autres styles de personnalité. IL y en a c’est des serpents, tout par derrière. Mais des fois attention, les serpents on leur coupe la tête ».

Voilà qui est dit !

