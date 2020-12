Marine El Himer et Inès Sberro se sont retrouvées dans les Marseilais VS le reste du monde 5. Les deux candidates se connaissaient de leur précédente aventure dans les Princes de l’amour 7. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu. STAR24 vous raconte tout.

Les téléspectateurs ont pu découvrir Inès Sberro sous un nouvel angle grâce aux Marseillais VS le reste du monde 5. D’ailleurs, elle s’est livrée sur ses rapports avec Jessica qui était jalouse de Wejdene. « Je trouve que c’était très intéressant ce que l’on faisait en off, je trouve. On était tous plus ou moins proches (…) Quand ils sont filmés, j’ai l’impression qu’ils changent et qu’ils calculent ce qu’ils font (…) On est tous censés être au même pied d’égalité (…) Par exemple une fois elle a dit ‘mais Inès c’est une grande joueuse’ (…) J’ai commencé à me défendre parce que je n’ai pas peur de Jessica (…) Elle ne répond pas (…) Si elle me répond pas tout ce qui va se dire ne va pas être intéressant donc c’est une séquence qui ne va pas être montée » a-t-elle avoué.

Mais ce n’est pas la seule candidate sur qui celle qui a eu une relation avec Booba s’est confiée durant cet entretien. Elle a ensuite parlé de Marine El Himer qui s’est récemment offert de nouvelles fesses. « Dès que les caméras s’en vont elle me sort des Inès je te kiffe, je t’adore, tu pourrais être ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Toutes nos soirées on les passait ensemble. On se racontait tout. Et dès le lendemain lorsque les caméras étaient présentes elle ne me parlait pas » a-t-elle lâché. Bon et bien voilà qui a le mérite d’être clair.

Pour le moment, Marine El Himer n’a pas répondu aux propos d’Ines Sberro. Qu’en pensez-vous ?

Marine El Himer et Inès Sberro se sont retrouvées dans les Marseilais VS le reste du monde 5. Les deux candidates se connaissaient de leur précédente aventure dans les Princes de l’amour 7. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu. STAR24 vous raconte tout.

Les téléspectateurs ont pu découvrir Inès Sberro sous un nouvel angle grâce aux Marseillais VS le reste du monde 5. D’ailleurs, elle s’est livrée sur ses rapports avec Jessica qui était jalouse de Wejdene. « Je trouve que c’était très intéressant ce que l’on faisait en off, je trouve. On était tous plus ou moins proches (…) Quand ils sont filmés, j’ai l’impression qu’ils changent et qu’ils calculent ce qu’ils font (…) On est tous censés être au même pied d’égalité (…) Par exemple une fois elle a dit ‘mais Inès c’est une grande joueuse’ (…) J’ai commencé à me défendre parce que je n’ai pas peur de Jessica (…) Elle ne répond pas (…) Si elle me répond pas tout ce qui va se dire ne va pas être intéressant donc c’est une séquence qui ne va pas être montée » a-t-elle avoué.

Mais ce n’est pas la seule candidate sur qui celle qui a eu une relation avec Booba s’est confiée durant cet entretien. Elle a ensuite parlé de Marine El Himer qui s’est récemment offert de nouvelles fesses. « Dès que les caméras s’en vont elle me sort des Inès je te kiffe, je t’adore, tu pourrais être ma meilleure amie dans la vie de tous les jours. Toutes nos soirées on les passait ensemble. On se racontait tout. Et dès le lendemain lorsque les caméras étaient présentes elle ne me parlait pas » a-t-elle lâché. Bon et bien voilà qui a le mérite d’être clair.

Pour le moment, Marine El Himer n’a pas répondu aux propos d’Ines Sberro. Qu’en pensez-vous ?