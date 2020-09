Après plusieurs années d’absence, Mélanie Martial a finalement signé son grand retour sur les écrans dans les Marseillais VS le reste du monde 5. Un retour qui a ravi ses amis mais aussi ses fans. Face au montage et remarques des téléspectateurs, la jeune femme est sortie de son silence.

Il y a quelques semaines, Mélanie Martial se confiait sur son retour sur les écrans lors de son premier day-off et lâchait sur Snapchat: « Une semaine sans mon fils c’est mon grand record. Donc on y est et je viens d’arriver. Ce n’est pas prêt d’être la fin. Mais voilà c’est que un temps. J’espère que je vais réussir à supporter déjà. Mais en tout cas, je me suis fais hyper bien accueillir. Je suis hyper contente de retrouver certains amis. Je ne dirais pas de noms. Je vous laisserais voir les images. Les gens sont vraiment sympas ici. J’espère que le reste du monde va vous plaire cette année (…) Ce n’est pas dans mes habitudes de ne plus snaper, je suis désolée de ne pas avoir pu prévenir. Le but c’était que quand j’arrive ici certaines personnes ne se doutent pas une minute que je débarque. Ça a vraiment été la surprise générale. Ils ne s’attendaient pas du tout à me voir. Moi je savais. J’étais hyper contente de surprendre deux personnes en particulier ».

Plutôt discrète dans les épisodes, Mélanie Martial qui aurait connu un coup dur avec son mari a répondu aux réflexions sans filtres. « J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient me voir plus à l’écran et qui ne comprennent pas. Dans un programme, on montre ce qui intéresse les gens comme les histoires d’amour, les difficultés et le challenge. J’ai parlé avec tout le monde là-bas, j’ai eu de grosses discussions, mais on les voit pas. On verra par la suite. Je comprends la frustration. Je n’ai pas de relation dans la maison donc vous ne me verrez pas autant que d’autres personnes (…) Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’on est dirigé, mais il n’y a pas de scénario », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, sachez que Maeva Ghennam vient de recadrer Nathanya.

Après plusieurs années d’absence, Mélanie Martial a finalement signé son grand retour sur les écrans dans les Marseillais VS le reste du monde 5. Un retour qui a ravi ses amis mais aussi ses fans. Face au montage et remarques des téléspectateurs, la jeune femme est sortie de son silence.

Il y a quelques semaines, Mélanie Martial se confiait sur son retour sur les écrans lors de son premier day-off et lâchait sur Snapchat: « Une semaine sans mon fils c’est mon grand record. Donc on y est et je viens d’arriver. Ce n’est pas prêt d’être la fin. Mais voilà c’est que un temps. J’espère que je vais réussir à supporter déjà. Mais en tout cas, je me suis fais hyper bien accueillir. Je suis hyper contente de retrouver certains amis. Je ne dirais pas de noms. Je vous laisserais voir les images. Les gens sont vraiment sympas ici. J’espère que le reste du monde va vous plaire cette année (…) Ce n’est pas dans mes habitudes de ne plus snaper, je suis désolée de ne pas avoir pu prévenir. Le but c’était que quand j’arrive ici certaines personnes ne se doutent pas une minute que je débarque. Ça a vraiment été la surprise générale. Ils ne s’attendaient pas du tout à me voir. Moi je savais. J’étais hyper contente de surprendre deux personnes en particulier ».

Plutôt discrète dans les épisodes, Mélanie Martial qui aurait connu un coup dur avec son mari a répondu aux réflexions sans filtres. « J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient me voir plus à l’écran et qui ne comprennent pas. Dans un programme, on montre ce qui intéresse les gens comme les histoires d’amour, les difficultés et le challenge. J’ai parlé avec tout le monde là-bas, j’ai eu de grosses discussions, mais on les voit pas. On verra par la suite. Je comprends la frustration. Je n’ai pas de relation dans la maison donc vous ne me verrez pas autant que d’autres personnes (…) Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’on est dirigé, mais il n’y a pas de scénario », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, sachez que Maeva Ghennam vient de recadrer Nathanya.