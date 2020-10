Après plus de deux ans d’absence, Mélanie Martial a fait son retour sur les écrans dans les Marseillais VS le reste du monde 5. Mais ce comeback ne semble pas vraiment l’avoir convaincue. Bien au contraire puisqu’elle vient de pousser un coup de gueule contre la production. Explications.

Les fans l’attendaient, cela s’est produit cette année : le retour de Mélanie Martial au sein de la télé-réalité. Il y a quelques jours, la belle blonde faisait des révélations sur son aventure dans Les Marseillais VS le reste du monde 5. « J’ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient me voir plus à l’écran et qui ne comprennent pas. Dans un programme, on montre ce qui intéresse les gens comme les histoires d’amour, les difficultés et le challenge. J’ai parlé avec tout le monde là-bas, j’ai eu de grosses discussions, mais on les voit pas. On verra par la suite. Je comprends la frustration. Je n’ai pas de relation dans la maison donc vous ne me verrez pas autant que d’autres personnes (…) Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’on est dirigé, mais il n’y a pas de scénario » a-t-elle expliqué.

Cette fois-ci, la femme d’Anthony Martial a manifesté sa colère quant au montage et a adressé un coup de gueule à l’égard de la production. Elle a ainsi lâché: « Quand je parle, hop l’image coupe. Non, mais LOL et après on me dit : ‘Mais Mélanie on ne te voit pas.’ On mettra les points sur les ‘i’ et les barres sur les ‘t’ en temps et en heure parce que ça me fatigue vraiment. Je veux bien respecter, mais quand on ne me respecte pas, il n’y a pas de raison que je reste silencieuse. Je vais être encore patiente (…) On y reviendra plus tard, j’attends que les épisodes passent. Mais je suis une figurante. Je compte tout regarder pour faire une critique constructive sur l’ensemble de l’aventure« .

Reste à savoir ce que Mélanie Martial compte balancer…

